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9:25

Infiniti подготовила к Парижу прототип с «формульными» технологиями

Project Black S оснастили установкой с системой двойной рекуперации

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Компания Infiniti привезет в Париж концепт-кар Project Black S, оснащенный гибридной силовой установкой с системой двойной рекуперации ERS (Energy Recovery System), как у болидов Формулы-1. Это ездовой прототип шоу-кара, представленного в марте 2017 года на автосалоне в Женеве.

Прототип Project Black S должен продемонстрировать возможность адаптации технологии ERS для дорожных машин, а также серьезность намерений компании в отношении создания новых типов электрифицированных агрегатов. Построить шоу-кар Project Black S японскому производителю помогла команда Renault Sport F1.

Три мотора-генератора позволяют концепт-кару рекуперировать не только кинетическую энергию во время торможения, но и энергию выхлопных газов, а при разгоне помогают бензиновой «шестерке».

Прошлогодний Infiniti Q60 Project Black S.

В основе машины лежит купе Q60 S, оснащенное 3,0-литровым двигателем V6 с двумя электрическими турбонагнетателями. Мощность агрегата составляет 405 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Суммарная отдача всей установки с системой ERS — 571 сила. С места до сотни Infiniti Project Black S способен разгоняться менее чем за четыре секунды, а его удельная мощностью составляет 320 лошадиных сил на тонну.

В конце августа Infiniti представила электрический Prototype 10, который «адаптирует стилистику классического спидстера к современной эпохе электрокаров». Прототип стал первым проектом нового шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба.

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