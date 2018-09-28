Infiniti подготовила к Парижу прототип с «формульными» технологиями

Прототип Project Black S должен продемонстрировать возможность адаптации технологии ERS для дорожных машин, а также серьезность намерений компании в отношении создания новых типов электрифицированных агрегатов. Построить шоу-кар Project Black S японскому производителю помогла команда Renault Sport F1.
Три мотора-генератора позволяют концепт-кару рекуперировать не только кинетическую энергию во время торможения, но и энергию выхлопных газов, а при разгоне помогают бензиновой «шестерке».
В основе машины лежит купе Q60 S, оснащенное 3,0-литровым двигателем V6 с двумя электрическими турбонагнетателями. Мощность агрегата составляет 405 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Суммарная отдача всей установки с системой ERS — 571 сила. С места до сотни Infiniti Project Black S способен разгоняться менее чем за четыре секунды, а его удельная мощностью составляет 320 лошадиных сил на тонну.
В конце августа Infiniti представила электрический Prototype 10, который «адаптирует стилистику классического спидстера к современной эпохе электрокаров». Прототип стал первым проектом нового шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба.