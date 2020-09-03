В России начались продажи Infiniti Q60 с новым мотором

Новый двигатель двухдверки, дебютировавшей в 2017 году, составит единственную альтернативу 3,0-литровому «твин-турбо» V6, отдача которого составляет 405 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента.

Купе с 211-сильным мотором доступно в единственной комплектации – Premium со спортивными бамперами и порогами, задним спойлером на крышке багажника и 19-дюймовыми колесными дисками. Для интерьера с темным потолком предусмотрена отделка черной или светлой кожей и декоративные алюминиевые вставки. В салоне установлены спортивные сиденья с электрорегулировкой в восьми направлениях.

В список оснащения такого Q60 входят два тачскрина размерностью восемь и семь дюймов, расположенные друг под другом на центральной консоли. Из ассистентов имеются система помощи при экстренном торможении, системы стабилизации и распределения тормозных усилий. При открывании дверей в салоне автоматически зажигается свет, включается диодная подсветка ручек и габаритные огни.