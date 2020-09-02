Появилось изображение нового спорткара Nissan Z

На дизайнерском наброске автомобиль, обрисованный несколькими изогнутыми линиями, показан в ракурсе три четверти сзади. На наиболее детально проработанной части – корме – видны четыре полоски фонарей, напоминающих заднюю оптику Nissan 300ZX, который выпускался в 80-х и 90-х годах прошлого века. Под кромкой крыши расположился современный логотип Z-серии.

Судя по опубликованному накануне видео-тизеру, спереди новый спорткар Nissan получит круглую светодиодную светотехнику, вдохновленную первым автомобилем серии Z – Datsun 240Z. В то время как экстерьер будет посвящен ретро-стилистике, в салоне спорткара наверняка появятся современные комфортные и технические опции.