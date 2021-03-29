На 36 старых российских Infiniti Q70 бесплатно заменят карданный вал

Выяснилось, что из-за ненадежного материала, из которого изготовлены трубы карданного вала, на нем со временем может появиться трещина, что грозит поломкой вала. Из-за этого может возникнуть посторонний шум, и «не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться», предупреждают в ведомстве. В худшем случае часть карданного вала отсоединится и повредит трос стояночного тормоза, после чего он перестанет работать.

Infiniti обязалась бесплатном заменить карданный вал на 36 автомобилях, идентификационного номера которых перечислены на сайте Росстандарта.