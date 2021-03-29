На 36 старых российских Infiniti Q70 бесплатно заменят карданный вал

Выяснилось, что из-за ненадежного материала, из которого изготовлены трубы карданного вала, на нем со временем может появиться трещина, что грозит поломкой вала. Из-за этого может возникнуть посторонний шум, и «не исключена потеря возможности автомобиля передвигаться», предупреждают в ведомстве. В худшем случае часть карданного вала отсоединится и повредит трос стояночного тормоза, после чего он перестанет работать.
Infiniti обязалась бесплатном заменить карданный вал на 36 автомобилях, идентификационного номера которых перечислены на сайте Росстандарта.
Ранее под отзыв попали 4448 экземпляров Nissan Pathfinder 2014-2016 годов выпуска. Оказалось, что на автомобилях может замкнуть реле стоп-сигналов, из-за чего они будут гореть даже в тех случаях, когда водитель не нажимает педаль тормоза. Это, в свою очередь, может привести к потери мощности двигателя во время движения.