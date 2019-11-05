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9:32

Infiniti показала первую фотографию нового кроссовера в стиле FX

Модель выйдет на рынок в следующем году

Компания Infiniti опубликовала первую фотографию новой глобальной модели — купе-кроссовера QX55. Он выполнен в стиле уже снятого с производства FX и выйдет на рынок в следующем году.

Новой информации о QX55 в Infiniti решили не раскрывать. Кроссовер анонсировали в августе, когда показали его первый эскиз, отметив, что «модель займёт центральное место в самом быстрорастущем сегменте отрасли». Кроме того, в компании уверены, что клиенты будут в восторге от купеобразного профиля и ниспадающей линии крыши, как у некогда популярного FX.

Кроссовер Infiniti FX выпускался под этим именем с 2003 по 2013 год, а затем сменил индекс на QX70. В основе модели лежала платформа FM, аналогичная той, что используется на Nissan 370Z. Гамма двигателей кросс-купе состояла из V6 3.5 (307 сил, 355 Нм момента), V6 3.7 (330 сил, 362 Нм момента), V8 5.0 (400 сил, 500 Нм момента) и трехлитрового дизеля (243 силы, 550 Нм момента). В качестве трансмиссии предлагался семидиапазонный автомат. Самый мощный QX70 разгонялся до первой «сотни» за 5,8 секунды.

В 2012 году Infiniti представила специальную версию FX, посвященную чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю. Такой кроссовер отличался улучшенной аэродинамикой и форсированным до 420 лошадиных сил и 520 Нм момента восьмицилиндровым двигателем. Чтобы достигнуть «сотни», FX Vettel требовалось 5,6 секунды, а его максимальная скорость составляла 300 километров в час.