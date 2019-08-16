Infiniti анонсировала новую глобальную модель

Марка Infiniti не только раскрыла имя новинки, но и показал профиль кроссовера. По словам Майка Коллерана, исполняющего обязанности председателя правления Infiniti Motor Company, «QX55 займёт центральное место в самом быстрорастущем сегменте отрасли», а «клиенты компании по достоинству оценят его дизайн с купеобразной линией крыши». Новинка появится на рынке летом 2020 года.

Накануне стало известно, что Infiniti завершила стендовые испытания гибридного двигателя для Q60 Project Black S и собрала два прототипа «заряженного» купе. Автомобиль показали ещё в 2017 году, но с тех пор компания доводила до ума силовую установку с технологией ERS как у болидов Формулы 1. Решение о запуске модели в производство планируется принять в течение ближайших месяцев.