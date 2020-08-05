Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55

Свежий тизер демонстрирует заднюю часть автомобиля, в том числе ниспадающую крышу и светодиодные фонари. Подробностей о модели по-прежнему мало. В компании лишь обещают, что кроссовер получит «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов, подчеркивающих статус премиального кроссовера XXI века».

В продажу модель поступит весной 2021 года, причём первыми QX55 получат американцы. Уже после старта продаж на североамериканском рынке, кросс-купе появится в других регионах. Будет ли в их числе Россия, пока не сообщается.