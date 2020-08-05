Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55

Свежий тизер демонстрирует заднюю часть автомобиля, в том числе ниспадающую крышу и светодиодные фонари. Подробностей о модели по-прежнему мало. В компании лишь обещают, что кроссовер получит «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов, подчеркивающих статус премиального кроссовера XXI века».
В продажу модель поступит весной 2021 года, причём первыми QX55 получат американцы. Уже после старта продаж на североамериканском рынке, кросс-купе появится в других регионах. Будет ли в их числе Россия, пока не сообщается.
Infiniti
На более раннем тизере можно было рассмотреть очертания автомобиля. Уже того было понятно, что QX55 станет идейным преемником модели FX, которая выпускалась с 2003 по 2013 год, а затем сменила индекс на QX70.
В основе FX лежала платформа FM, аналогичная той, что используется на Nissan 370Z. Кроссовер можно было приобрести с бензиновыми моторами V6 3.5 (307 лошадиных сил), V6 3.7 (330 сил), V8 5.0 (400 сил), а в качестве альтернативы был доступен трёхлитровый дизель мощностью 243 силы. Топовый 400-сильный FX разгонялся до 100 километров в час за 5,8 секунды.