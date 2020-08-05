14:46

Infiniti показала новое изображение купе-кроссовера QX55

Новинка выполнена в стиле модели FX, которую сняли с производства

Новый тизер Infiniti QX55 © Infiniti
Лиза Будрина
Infiniti продолжает тизерную кампанию, приуроченную к появлению новой модели QX55. Купе-кроссовер, выдержанный в стиле снятого с производства FX, призван занять «центральное место в самом быстрорастущем сегменте отрасли». Премьера новинки состоится 11 ноября 2020 года.

Свежий тизер демонстрирует заднюю часть автомобиля, в том числе ниспадающую крышу и светодиодные фонари. Подробностей о модели по-прежнему мало. В компании лишь обещают, что кроссовер получит «целый арсенал высокотехнологичных систем и агрегатов, подчеркивающих статус премиального кроссовера XXI века».

В продажу модель поступит весной 2021 года, причём первыми QX55 получат американцы. Уже после старта продаж на североамериканском рынке, кросс-купе появится в других регионах. Будет ли в их числе Россия, пока не сообщается.

Ранний тизер Infiniti QX55

Infiniti

На более раннем тизере можно было рассмотреть очертания автомобиля. Уже того было понятно, что QX55 станет идейным преемником модели FX, которая выпускалась с 2003 по 2013 год, а затем сменила индекс на QX70.

В основе FX лежала платформа FM, аналогичная той, что используется на Nissan 370Z. Кроссовер можно было приобрести с бензиновыми моторами V6 3.5 (307 лошадиных сил), V6 3.7 (330 сил), V8 5.0 (400 сил), а в качестве альтернативы был доступен трёхлитровый дизель мощностью 243 силы. Топовый 400-сильный FX разгонялся до 100 километров в час за 5,8 секунды.