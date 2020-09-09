Каким будет новый Infiniti QX60: опубликовано первое изображение

QX60 Monograph демонстрирует «взгляд дизайнеров Infiniti на будущее роскошного кроссовера с тремя рядами сидений». Иными словами, по его облику можно судить о серийной модели следующего поколения. На первом тизере частично запечатлена передняя оптика с тонкой полоской светодиодов и подсвечивающийся логотип Infiniti. Также можно заметить, что у прототипа, вопреки распространённому тренду, традиционные наружные зеркала, а не камеры.

QX60 – одна из самых популярных моделей в линейке бренда. Так, например, во втором квартале 2020 года в США было продано свыше трёх тысяч кроссоверов, более востребованным оказался только QX50 (4,9 тысячи реализованных экземпляров). В России QX60 за восемь месяцев нынешнего гора разошёлся в количестве 133 экземпляров. Чаще в стране покупали QX50 (515 штук) и QX80 (359 штук).