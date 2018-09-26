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9:31

Черное зеркало

Зачем Lexus запускает в производство камеры вместо зеркал заднего вида и почему этого не сделали раньше?

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© компаний производителей, открытые источники
С идеей использовать камеры заднего вида вместо зеркал в автопроме носятся уже больше полувека, но почему до серийного производства дошло только сейчас? Мы попробовали разобраться в вопросе.

С идеей использовать камеры заднего вида в автопроме носятся уже больше полувека. Еще в 1956 году фирма Buick представила концепт-кар Centurion с видеокамерой в багажнике и небольшим телевизором в приборной панели. Конечно, это была в чистом виде фантазия — экраны на электронно-лучевых трубках и камеры тех времен были громоздкими, хрупкими и чрезвычайно дорогими. К тому же система не обладала достаточным разрешением. В общем, для серийного производства это не годилось. Аналогичная система на концепт-каре Volvo Experimental Safety Car 1972 года уже была пригодна к использованию, хотя запредельная стоимость и делала ее запуск в производство бессмысленным.

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Концепт-кар Buick Centurion 1956 года

Первые серийные

В 1991 году Toyota первой применила камеру заднего вида — это была дорогая опция на купе Soarer для внутреннего рынка Японии. Но мейнистримом камеры стали гораздо позже — в 2001 году Nissan стал ставить их на флагманский седан Cima для японского рынка, затем на среднеразмерную модель Primera, и после этого последовал настоящий бум.

Штатная камера на Тойоте Soarer встраивалась в спойлер

Камеры оказались настолько удобны при парковке, что вскоре появились практически у всех производителей. А в США c с минувшего мая камеры даже стали по закону обязательным оборудованием. У нас таких требований нет, но получить камеры с завода можно хоть на Ладе.

Такой видел картинку водитель Тойоты

Теперь и боковые

Впрочем, ставшие уже привычными камеры заднего обзора лишь дополняют традиционные зеркала заднего вида — салонное и боковое. А в случае с Лексусом речь идет о том, чтобы полностью заменить камерами боковые зеркала — те, что стоят на дверях. На концепт-карах эту идею засветили уже давно, лет двадцать назад.

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Камера бокового обзора на Lexus ES

С тех пор это стало общим местом для разнообразных «машин будущего». Но сейчас камеры бокового обзора уже превратились из идеи в отработанную технологию. У большинства поставщиков автомобильной электроники уже есть готовые решения: мы видели в действии машины с опытными устройствами фирм Magna, Panasonic, Valeo, Continental, и даже ездили на некоторых из них.

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Машина с опытной системой фирмы Continental

Зачем

Зеркала — одна из самых удачных деталей автомобиля: неудивительно, что они так мало меняются со временем. Зачем от них отказываться? В первую очередь — из-за аэродинамики. По статистике, собранной немецкими учеными, вклад выступающих зеркал в лобовое сопротивление машины может достигать 5 %. Если корпуса зеркал полностью убрать из воздушного потока, на легковых машинах в обычных условиях можно снизить расход на 0,1 литр на 100 километров (а при скоростном движении — до 0,4 литров на 100 километров). А особенно ценно это для грузовиков с их крупными зеркалами и громадными годовыми пробегами — по прикидкам ученых, выигрыш в расходе топлива может достигнуть 2,9 процентов.

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Тягач Mercedes-Benz Actros нового поколения получил систему MirrorCam, заменяющую боковые зеркала

Использование камер поможет уменьшить «мертвые зоны» — не будем забывать, что сами корпуса зеркал тоже ухудшают обзорность. А особенно это актуально опять-таки для грузовиков. Вдобавок, если использовать цифровой анализ видеосигнала, то на картинке можно подсвечивать требующие особого внимания объекты: например, пешеходов или мотоциклы.

Законы

Почему видеокамеры вместо зеркал не ставили раньше, если технологии готовы? Пока что не были готовы законы. Технические регламенты в большинстве стран базируются на правилах, выработанных Единой Экономической комиссией ООН. Сейчас без зеркал нельзя: установка салонного зеркала заднего вида и двух боковых зеркал на легковых автомобилях обязательна по Правилу №46 ЕЭК ООН. На коммерческом транспорте заменять зеркала камерами можно — но не основные, а только дополнительные (например, те, что показывают зону под лобовым стеклом грузовика). Но уже вот-вот вступит в силу новая версия правил, которая позволит заменить камерами все зеркала. Работа над ней шла несколько лет: первый черновик ЕЭК ООН представила еще в 2010 году. В основе документа будет лежать стандарт ISO 16505, разработанный Международной организацией по стандартизации. Первыми ласточками, избавившимися от привычных зеркал, станут в Европе электромобиль Audi e-tron и обновленный грузовик Mercedes-Benz Actros.

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Законодательство в США сильно отличается от европейского, и там от зеркал пока что не отказываются. Еще в 2016 году фирма Tesla планировала выпустить свой электро-кроссовер Model X с камерами на месте боковых зеркал (их можно увидеть на снимках предсерийных машин). Тогда тесловцы вместе с другими членами Альянса автопроизводителей обратились с ходатайством в Национальное управление безопасностью движения на трассах: автопромышленники надеялись поменять Федеральный стандарт безопасности колесных транспортных средств (FMVSS) №111, но им отказали — и Tesla Model X вышла с обычными зеркалами. А вот соответствующие правки в японском законодательстве внесли еще в 2016 году — что позволило Тойоте на домашнем рынке начать продажи седана Lexus ES без зеркал заднего вида.

Первый

И все же формально первым серийным автомобилем с камерами бокового обзора стал вовсе не Lexus, а Volkswagen!

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Сверхэкономичный Volkswagen XL1

Правда, речь о мелкосерийном Volkswagen XL1 — по сути, экспериментальной машине, которую в 2013 году собрали тиражом всего в 250 экземпляров. Эта машинка с углепластиковым кузовом, двухцилиндровым 800-кубовым дизелем и электромотором получила полуофициальное наименование «однолитровый Volkswagen» — ее расход топлива составлял менее одного литра на 100 километров. Коэффициент лобового сопротивления составлял всего 0,189: ради такой выдающейся обтекаемости пришлось отказаться от зеркал. Для мелкосерийной техники немецкий техрегламент позволяет делать некоторые отступления от правил — и Фольксвагеновцы воспользовались этой лазейкой.

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Трудности

Замена обычных зеркал на камеры принесет не только выигрыш, но и некоторые неудобства. Водителям придется привыкать — и не у всех это пойдет гладко. На Лексусе, Фольксвагене и электромобиле Audi e-Tron мониторы размещены примерно в той же области, где и зеркала — по углам передней панели или наверху дверей. Но скорее всего разрешат и непривычный «мотоциклетный» вариант, с двумя мониторами слева и справа от руля.

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Есть и чисто технические проблемы — камеры частенько выдают разнообразный «мусор» в изображении, особенно при контровом свете: дифракционные искажения, блики, полосы от искусственного освещения. Что-то можно побороть софтверным путем, что-то — грамотным подбором козырьков и защитных экранов. Чего камеры дать не могут никак, так это бинокулярного восприятия глубины. Правда, как раз это не большая проблема: человеческое зрение точно оценивает удаление до предметов лишь на небольших расстояниях, в пределах десяти метров. На бо́льших расстояниях до объекта уже неважно, видите ли вы его в зеркале или мониторе.

Но что делать, если объектив камеры начнет «потеть», как фары многих современных машин? Да и на суровом морозе вам придется ждать, пока прогреются жидкокристаллические мониторы...

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