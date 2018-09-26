Черное зеркало

Законы

Почему видеокамеры вместо зеркал не ставили раньше, если технологии готовы? Пока что не были готовы законы. Технические регламенты в большинстве стран базируются на правилах, выработанных Единой Экономической комиссией ООН. Сейчас без зеркал нельзя: установка салонного зеркала заднего вида и двух боковых зеркал на легковых автомобилях обязательна по Правилу №46 ЕЭК ООН. На коммерческом транспорте заменять зеркала камерами можно — но не основные, а только дополнительные (например, те, что показывают зону под лобовым стеклом грузовика). Но уже вот-вот вступит в силу новая версия правил, которая позволит заменить камерами все зеркала. Работа над ней шла несколько лет: первый черновик ЕЭК ООН представила еще в 2010 году. В основе документа будет лежать стандарт ISO 16505, разработанный Международной организацией по стандартизации. Первыми ласточками, избавившимися от привычных зеркал, станут в Европе электромобиль Audi e-tron и обновленный грузовик Mercedes-Benz Actros.