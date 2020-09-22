Российские Infiniti отправили в ремонт из-за проблем с подушками безопасности

На сайте ведомства отмечается, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. Из-за этого корпус газогенератора может треснуть и развалиться на мелкие куски.
В сервисных центрах Infiniti на отозванных автомобилях бесплатно поменяют водительскую подушку безопасности. Владельцев проблемных внедорожников оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться с VIN-номерами, опубликованным на сайте Росстандарта.
Ранее из-за проблем с подушками безопасности в России отправляли в ремонт двадцатилетние Audi. В сервис пригласили владельцев 12 экземпляров Audi A4, A8, A6, TT и Cabriolet, проданных в России с 1997 по 2001 год. Отмечалось, что проблемные подушки японской фирмы Takata при аварии могут раскрыться слишком медленно или вовсе не сработать.