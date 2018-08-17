Infiniti показала современную интерпретацию классического спидстера

Подробной технической информации нет, но известно, что Prototype 10 получил электрическую силовую установку. Представленный в августе прошлого года «винтажный» Prototype 9 оснащался электромотором мощностью 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, а также имел блок аккумуляторов от Nissan Leaf.
У прототипа Q Inspiration новый концепт-кар позаимствовал узкую головную оптику, заваленную переднюю часть кузова в стиле «акульего носа», а также характерные воздухозаборники по краям бампера и «ребра» на капоте.
С такой установкой Prototype 9 способен разгоняться до 100 километров в час за 5,5 секунды. Максимальная скорость концепт-кара составляет 170 километров в час.
Особенностью прототипа Q Inspiration стал новый «язык формы» Infiniti. По замыслу дизайнеров, в облике машины сочетаются стиль классического седана и пропорции купе. Концепт-кар оснащен турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения.