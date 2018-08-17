Infiniti показала современную интерпретацию классического спидстера

Подробной технической информации нет, но известно, что Prototype 10 получил электрическую силовую установку. Представленный в августе прошлого года «винтажный» Prototype 9 оснащался электромотором мощностью 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, а также имел блок аккумуляторов от Nissan Leaf.