Infiniti разработала «раллийную» версию QX80 для женского экипажа

Женским экипажам предстоит преодолеть около 2000 километров по пустыням Калифорнии и Невады, так что инженерам пришлось адаптировать роскошный Infiniti QX80 для серьёзного бездорожья. Дорожный просвет внедорожника увеличили на 76 миллиметров, установили усиленные компоненты подвески и защиту моторного отсека.
Фото: Infiniti
Внешне Infiniti QX80 для компанды Team Wander Women легко узнать по силовым металлическим бамперам, «армейским» подножкам, «грязевым» покрышкам с высоким профилем, а также по необычной ливрее. О доработках мотора и трансмиссии не сообщается, так что под капотом остался штатный 5,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 405 лошадиных сил и крутящим моментом 560 Нм.
У марафона Rebelle Rally есть ряд особенностей: для участия допускаются только женские экипажи, пользоваться высокотехнологичными инструментами навигации в ходе гонки нельзя — только бумажными картами и компасом. Маршрут проходит по песчаным дюнам и скалам недалеко от границы США и Мексики, а длится соревнование десять дней — с 8 по 17 октября.
Конкурент Infiniti — фирма Lexus — также подготовила для женского экипажа Rebelle Rally уникальный внедорожник. Вездеход назвали J201 Concept, и от прообраза кастомная модель отличилась не только подвеской и обвесом, но и форсированным двигателем.