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Infiniti разработала «раллийную» версию QX80 для женского экипажа

Большой внедорожник Infiniti подготовили для 10-дневного ралли-марафона

© Infiniti
Сергей Ильин
Компания Infiniti совместно с калифорнийской мастерской Calmini Products разработала «раллийную» версию QX80. Модернизированный внедорожник сделан в единственном экземпляре для женского экипажа Team Wander Women — на нём в 10-дневном марафоне Rebelle Rally выступят автомобильные журналисты Николь Вакилен и Элиз Чейз.

Женским экипажам предстоит преодолеть около 2000 километров по пустыням Калифорнии и Невады, так что инженерам пришлось адаптировать роскошный Infiniti QX80 для серьёзного бездорожья. Дорожный просвет внедорожника увеличили на 76 миллиметров, установили усиленные компоненты подвески и защиту моторного отсека.

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Фото: Infiniti

Внешне Infiniti QX80 для компанды Team Wander Women легко узнать по силовым металлическим бамперам, «армейским» подножкам, «грязевым» покрышкам с высоким профилем, а также по необычной ливрее. О доработках мотора и трансмиссии не сообщается, так что под капотом остался штатный 5,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 405 лошадиных сил и крутящим моментом 560 Нм.

У марафона Rebelle Rally есть ряд особенностей: для участия допускаются только женские экипажи, пользоваться высокотехнологичными инструментами навигации в ходе гонки нельзя — только бумажными картами и компасом. Маршрут проходит по песчаным дюнам и скалам недалеко от границы США и Мексики, а длится соревнование десять дней — с 8 по 17 октября.

Конкурент Infiniti — фирма Lexus — также подготовила для женского экипажа Rebelle Rally уникальный внедорожник. Вездеход назвали J201 Concept, и от прообраза кастомная модель отличилась не только подвеской и обвесом, но и форсированным двигателем.