Infiniti разработала «раллийную» версию QX80 для женского экипажа

Внешне Infiniti QX80 для компанды Team Wander Women легко узнать по силовым металлическим бамперам, «армейским» подножкам, «грязевым» покрышкам с высоким профилем, а также по необычной ливрее. О доработках мотора и трансмиссии не сообщается, так что под капотом остался штатный 5,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 405 лошадиных сил и крутящим моментом 560 Нм.

У марафона Rebelle Rally есть ряд особенностей: для участия допускаются только женские экипажи, пользоваться высокотехнологичными инструментами навигации в ходе гонки нельзя — только бумажными картами и компасом. Маршрут проходит по песчаным дюнам и скалам недалеко от границы США и Мексики, а длится соревнование десять дней — с 8 по 17 октября.