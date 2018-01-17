Названы сроки появления первого электрокара Infiniti

Компания Infiniti выпустит первый электрокар в 2021 году. Он станет предвестником целой линейки электрифицированных машин, доля которых в общих продажах марки к 2025 году составит 50 процентов.

По словам главного исполнительного директора Nissan Хирото Сайкавы, модельный ряд Infiniti через несколько лет будет состоять только из чистых электрокаров и машин с гибридной силовой установкой E-Power. В ее состав войдет блок аккумуляторных батарей и небольшой бензиновый двигатель, который будет выступать в роли генератора.

Концепт-кар Infiniti Q Inspiration.

Ранее на Детройтском автосалоне Infiniti представила концепт-кар Q Inspiration. Автомобиль, оснащенный турбомотором с изменяемой степенью сжатия, демонстрирует вектор развития дизайна марки. В частности, новую компоновку и пропорции.

В отделке интерьера Infiniti Q Inspiration используются традиционные материалы: шпон японской березы, кожа и текстиль «нисидзин-ори», сделанный из лоскутков золотой рисовой бумаги, переплетенной шелковыми нитями.