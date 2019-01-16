Infiniti признала QX30 «неудачным продуктом» и решила заменить его собственной моделью

Как заявил топ-менеджер, преемник QX30 будет построен на собственной платформе Infiniti и станет оснащаться двигателями с переменной степенью сжатия. Сейчас мотор с этой технологией устанавливается на кроссовер QX50: это двухлитровая «четверка» мощностью 249 сил, работающая в паре с вариатором. Объем нового агрегата для замены QX30 пока не уточняется. Вероятно, он окажется меньше, чем у «пятидесятки».

В России Infiniti QX30, оснащенный 211-сильным мотором и полным приводом, стоит от 2,2 миллиона рублей. Mercedes-Benz GLA с таким же агрегатом стоит 2,7 миллиона рублей.