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13:12

Infiniti признала QX30 «неудачным продуктом» и решила заменить его собственной моделью

Преемник будет построен на собственной платформе марки

Компания Infiniti назвала кроссовер QX30, разработанный в сотрудничестве с «Мерседесом», «не очень удачным продуктом». Производитель планирует заменить его собственной моделью. Об этом в интервью изданию Motor Authority заявил новый президент марки Кристиан Менье, вступивший в должность в начале января этого года.

Длительный тест Infiniti QX30: часть первая и вторая

В прошлом году компания продала на американском рынке 8101 экземпляров кроссовера QX30, тогда как Mercedes-Benz GLA, на базе которого построен Infiniti, разошелся тиражом свыше 24 тысяч машин. По словам Менье, производитель намерен пока продолжить продажи модели, однако уже готовит для нее замену.

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Как заявил топ-менеджер, преемник QX30 будет построен на собственной платформе Infiniti и станет оснащаться двигателями с переменной степенью сжатия. Сейчас мотор с этой технологией устанавливается на кроссовер QX50: это двухлитровая «четверка» мощностью 249 сил, работающая в паре с вариатором. Объем нового агрегата для замены QX30 пока не уточняется. Вероятно, он окажется меньше, чем у «пятидесятки».

В России Infiniti QX30, оснащенный 211-сильным мотором и полным приводом, стоит от 2,2 миллиона рублей. Mercedes-Benz GLA с таким же агрегатом стоит 2,7 миллиона рублей.

Источник: Motor Authority
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