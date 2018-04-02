Начались продажи рестайлингового внедорожника

Пульс

Компания Infiniti рассказала об обновленном QX80 для России

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2 апреля 2018

Компания Infiniti объявила о начале российских продаж обновленного внедорожника QX80 и сообщила подробности о модели для нашего рынка. При этом цены пока не называются. Дорестайлинговый Infiniti QX80 сейчас стоит минимум 3 950 000 рублей.

Модель будет доступна в двух комплектациях. Базовым для Infiniti QX80 станет исполнение Luxe. В список оснащения таких машин войдет LED-светотехника, мультимедийная система с возможностью отображения информации о пробках в режиме реального времени и мониторами в подголовниках, система кругового обзора, а также сиденья с электроприводом в восьми направлениях.

Внедорожник в комплектации Luxe ProACTIVE получит набор систем безопасности Safety Shield, включающий в себя активный круиз-контроль c функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, систему удержания и предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждения о возможном столкновении, мониторинга слепых зон, а также более продвинутую аудиосистему и цифровое зеркало заднего вида.

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Вне зависимости от комплектации Infiniti QX80 оснащается 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил (560 Нм). Трансмиссия – семидиапазонный «автомат». С нуля до ста километров в час внедорожник разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость составляет 210 километров в час.

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Публичный дебют обновленного QX80 состоялся на Дубайском автосалоне в ноябре прошлого года. Модель выполнена в стилистике концепт-кара QX80 Monograph, представленного весной 2017-го на моторшоу в Нью-Йорке.

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Теги:
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