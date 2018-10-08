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14:42

Канадская Inkas построила бронированную «маршрутку»

Полноприводный Superior APC/AMEV способен перевозить до 14 человек

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Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила многоцелевой внедорожник, который можно использовать в роли бронетранспортера или машины медицинской эвакуации. Автомобиль разработан для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах.

Бронированный Inkas Superior APC/AMEV может перевозить до 14 человек или двух членов экипажа и шесть раненых. Модульная платформа Inkas позволяет доукомплектовать внедорожник различным специфическим оборудованием: рампой с гидравлическим приводом, тепловизором или системой ночного видения. Автомобиль могут использовать правоохранительные органы, военизированные формирования и миротворческие силы.

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15-тонный Inkas Superior APC/AMEV оснащен 8,7-литровой рядной дизельной «шестеркой» мощностью 330 лошадиных сил и 1286 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с пятидиапазонным «автоматом» Alison 3000. Привод — полный с раздаточной коробкой, способной передавать на колеса до 13 543 Нм момента. Максимальная скорость внедорожника составляет 130 километров в час.

Видео: Inkas Armored

В мае Inkas представила бронированный внедорожник Sentry MPV с 50-сантиметровым дорожным просветом. Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC, но предлагает больше вариантов кастомизации, в том числе за счет расположения посадочных мест.

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