Канадская Inkas построила бронированную «маршрутку»

Бронированный Inkas Superior APC/AMEV может перевозить до 14 человек или двух членов экипажа и шесть раненых. Модульная платформа Inkas позволяет доукомплектовать внедорожник различным специфическим оборудованием: рампой с гидравлическим приводом, тепловизором или системой ночного видения. Автомобиль могут использовать правоохранительные органы, военизированные формирования и миротворческие силы.
15-тонный Inkas Superior APC/AMEV оснащен 8,7-литровой рядной дизельной «шестеркой» мощностью 330 лошадиных сил и 1286 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с пятидиапазонным «автоматом» Alison 3000. Привод — полный с раздаточной коробкой, способной передавать на колеса до 13 543 Нм момента. Максимальная скорость внедорожника составляет 130 километров в час.
Видео: Inkas Armored
В мае Inkas представила бронированный внедорожник Sentry MPV с 50-сантиметровым дорожным просветом. Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC, но предлагает больше вариантов кастомизации, в том числе за счет расположения посадочных мест.