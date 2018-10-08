Канадская Inkas построила бронированную «маршрутку»

Бронированный Inkas Superior APC/AMEV может перевозить до 14 человек или двух членов экипажа и шесть раненых. Модульная платформа Inkas позволяет доукомплектовать внедорожник различным специфическим оборудованием: рампой с гидравлическим приводом, тепловизором или системой ночного видения. Автомобиль могут использовать правоохранительные органы, военизированные формирования и миротворческие силы.