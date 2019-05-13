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16:55

Mazda разработает рядные «шестерки» для заднеприводных моделей

В линейке марки появятся двигатели для больших автомобилей

Концепт Mazda Vision Coupe
Во время анонса финансовых результатов за первый квартал 2019 года компания Mazda раскрыла информацию о разработке рядных «шестерок» Skyactiv-X с воспламенением топливной смеси от сжатия. Двигатели станут частью новой, предположительно заднеприводной, архитектуры для больших моделей.
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При постройке будущих моделей Mazda будет использовать две платформы: Small Architecture и Large Architecture. Первая станет основой для компактных автомобилей марки, которые получат четырехцилиндровые двигателями семейств Skyactiv-G/D и X c умеренно-гибридной надстройкой, а также гибридной силовой установкой на основе роторного двигателя XEV.

Модели, построенные на Large Architecture, будут оснащаться бензиновыми или дизельными рядными «шестерками». Агрегаты планируют устанавливать продольно и использовать в том числе в связке с полным приводом i-Activ AWD. Они будут частью мягкой гибридной или подключаемой силовой установки.

Двигатель Skyactiv-X дебютировал на Mazda3 нового поколения. Это агрегат объемом 2,0 литра оснащен приводным нагнетателем и технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием»). Суммарная отдача — 181 лошадиная сила и 222 Нм крутящего момента.

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