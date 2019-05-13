Mazda разработает рядные «шестерки» для заднеприводных моделей

При постройке будущих моделей Mazda будет использовать две платформы: Small Architecture и Large Architecture. Первая станет основой для компактных автомобилей марки, которые получат четырехцилиндровые двигателями семейств Skyactiv-G/D и X c умеренно-гибридной надстройкой, а также гибридной силовой установкой на основе роторного двигателя XEV.

Модели, построенные на Large Architecture, будут оснащаться бензиновыми или дизельными рядными «шестерками». Агрегаты планируют устанавливать продольно и использовать в том числе в связке с полным приводом i-Activ AWD. Они будут частью мягкой гибридной или подключаемой силовой установки.