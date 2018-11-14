Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3

Судя по изображениям, опубликованным изданием Carscoops, интерьер «трешки» практически полностью поменяется. Появится новый руль и дисплей мультимедийной системы, который теперь еще больше развернут к водителю.
Также изменится центральная консоль, положение и форма воздуховодов, а пассажирская часть салона будет визуально сильнее отделена от водительской за счет длинных решеток системы вентиляции и выступающего элемента в верхней части передней панели.
Mazda3 следующего поколения, как ожидается, построят на новой платформе и оснастят двигателями семейства Skyactiv-X с воспламенением от сжатия, как на дизельных агрегатах. Отдача мотора составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента.
Премьера модели состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Сейчас «трешка» доступна в России с кузовами «седан» и «хэтчбек», а также моторами мощностью 104 и 120 сил. Цены начинаются от 1,2 миллиона рублей.