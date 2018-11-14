Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3

Также изменится центральная консоль, положение и форма воздуховодов, а пассажирская часть салона будет визуально сильнее отделена от водительской за счет длинных решеток системы вентиляции и выступающего элемента в верхней части передней панели.

Mazda3 следующего поколения, как ожидается, построят на новой платформе и оснастят двигателями семейства Skyactiv-X с воспламенением от сжатия, как на дизельных агрегатах. Отдача мотора составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента.