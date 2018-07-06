Культовые японские моторы

Они настолько популярны, что ставились на десятки моделей и разошлись миллионными тиражами, а умельцы по всему миру помещали их в подкапотное пространство самых разных машин, от BMW до Газелей.

Honda K20, K24

Рядная атмосферная четверка, объем 2,0-2,4 литра

Достоинства: высокая мощность в атмосферном исполнении, «крутильный» характер

Безнаддувные «четверки» Honda K20 и K24 со знаменитой системой изменения фаз газораспределения VTEC — последние из могикан. За их по-мотоциклетному крутильный характер энтузиасты по всему миру так любили Хонду. Двухлитровый мотор от K20A от хэтчбека Civic Type-R выходил на максимальную мощность при 8000 оборотах в минуту! Двигатель 2.4 не такой высокооборотный, но его ценят за больший рабочий объем — и заменой головки и коллекторов частенько доводят до тех же кондиций, что и мотор от Type-R.

Когда эти моторы ставят в легкий кузов Хонды Civic пятого или шестого поколения, получается настоящая пушка! Двигатели K-серии пригодятся везде, где требуется небольшой вес, хорошая мощность и мгновенная реакция на газ, какую не могут дать моторы с наддувом. Например, эти моторы вместе с родной хондовской коробкой частенько ставят на среднемоторные родстеры Lotus Elise и купе Exige — благо их силовой агрегат размещен поперечно. Хотя встречаются и более экзотические замены — например, хондовский мотор под капотом заднеприводного родстера Mazda MX-5 или вазовской «двенашки».

Toyota 1JZ-GTE и 2JZ-GTE

Рядная шестерка с турбонаддувом, объем 2,5-3,0 литра

Достоинства: доступность, хороший потенциал для тюнинга

Тойотовский «джей-зет» — настоящая легенда. Прочный чугунный блок способен выдержать почти все: тюнинговые ателье частенько «раздували» турбомотор до абсурдно высоких показателей. Конечно, этому способствует и удачная конструкция головки, спроектированной при помощи мотористов Yamaha.

При этом моторы чрезвычайно массовые: их делали пятнадцать лет, и ставили не только на экзотические купе Toyota Supra и Soarer, но и на заурядные седаны Chaser, Cresta, Mark II, Verossa, Crown, Aristo. Неудивительно, что эти машины пользуются спросом у дрифтеров! Хотя в этой дисциплине «джей-зет» — почти стандарт, и его ставят в машины любых марок: хоть Mazda RX-7, хоть Nissan Skyline, хоть Жигули. Дорабатывать эти моторы умеют и любят как в Японии (например, фирмы HKS, Tomei, Jun), так и в США (Titan Motorsport).

Один из самых популярных свапов — установка трехлитрового 2JZ-GTE на маленький седан Lexus IS300 (Toyota Altezza), который штатно оснащался лишь атмосферной версией этого мотора. Но устанавливают эти двигатели почти в любые заднеприводники — главное, чтобы длины моторного отсека хватало: мы встречали «джей зеты» под капотом BMW третьей и пятой серии, разных Мерседесов. А у нас в стране довольно популярной стала установка тойотовского турбомотора... на Волгу!

Toyota 3S-GE/GTE

Рядная четверка (атмосферная или c турбонаддувом), объем 2,0 литра

Достоинства: Большой потенциал для тюнинга, выбор запчастей, доступность

Этот классический мотор был создан по классическому рецепту: установкой спортивной 16-клапанной головки на чугунный блок от простого массового двигателя S-серии. С разработкой головки Тойоте помогали мотористы фирмы Yamaha.

В разных модификациях эти моторы выпускались с 1984 по 2007 год. Выделяют пять поколений атмосферных моторов 3S-GE мощностью от 135 до 210 сил, и пять генераций турбированных 3S-GTE мощностью от 185 до 265 сил.

Большинство из них ставились на машины с поперечным расположением силового агрегата: например, Carina E, Caldina, RAV4, Celica, MR2. Турбомотором оснащались знаменитые раллийные полноприводники Toyota Celica GT-Four, заряженные универсалы Caldina GT-T и среднемоторники MR2. Небольшое количество двигателей 3S-GE было выпущено для продольной установки в заднеприводных седанах Toyota Altezza RS200.

Благодаря совпадению точек крепления с другими моторами S-серии эти двигатели пользуются особой любовью у тех, кто доводит Тойоты. Хотя нам случалось видеть их даже под капотом Шеви Нивы!

Nissan SR20DE / SR20DET / SR20VET

Рядная четверка (атмосферная или c турбонаддувом), объем 2,0 литра

Достоинства: Большой потенциал для тюнинга, выбор запчастей, доступность

Один из самых массовых моторов Nissan девяностых годов — ставился почти на все среднеразмерные модели компании. Выпускался с 1989 по 2002 год.

Среди турбированных двигателей SR20DET и SR20VET выделяют более десяти разновидностей с условными обозначениями Redtop, Silvertop, Blacktop — по цвету клапанной крышки. Они отличались турбокомпрессорами, давлением наддува, блоками управления и еще целой уймой мелочей. Их мощность составляла от 201 до 247 лошадиных сил. Выбор запчастей для тюнинга этих моторов — один из самых богатых в Японии. Что не удивительно, ведь их ставили на культовые купе Nissan Silvia, которые так популярны у гонщиков-любителей и дрифтеров.

Toyota 1UZ-FE и 3UZ-FE

Атмосферный V8, два распредвала в головках, объем 4,0 и 4,3 литра

Достоинства: хороший потенциал форсировки, небольшой вес, невысокая цена

Компактная тойотовская «восьмерка» завоевала уважение и популярность среди энтузиастов тюнинга по всему миру — от США до России. Четырехклапанные головки гарантируют хороший потенциал для форсировки, а благодаря алюминиевому блоку мотор имеет небольшой вес — что позволяет не портить управляемость машины после свапа. Двигатель хорошо вписывается под капот среднеразмерных заднеприводников и внедорожников.

Важно, что подержанный мотор весьма недорог благодаря большим объемам производства: его ставили на седаны Toyota Celsior, Toyota Aristo и Toyota Crown для японского рынка, а также аналогичные модели Lexus: седаны GS400, GS430, LS400 и LS430, купе SC400 и купе-кабриолеты SC430.

У нас в России известны проекты по установке этого мотора даже на УАЗы и Газели! \m

Иллюстрации: Компании-производители