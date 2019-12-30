Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей

Исследование CAM основано на анализе 1300 видов технических новаций. Данные по ним обработали в 2018–2019 годах. Сводный перечень составлен после оценки деятельности 42 автомобильных групп и 96 брендов из Европы, Японии, США и Китая — в нем обобщены данные о 2500 инновациях, появившихся на серийных моделях в период с 2016 по первую половину 2019 года. Согласно Топ-20, самой инновационной стала группа Volkswagen: она внедрила 462 ноу-хау, из которых 73 — уникальны для отрасли. Ценность вклада VW оценили в 466,9 балла.