Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей

Исследование CAM основано на анализе 1300 видов технических новаций. Данные по ним обработали в 2018–2019 годах. Сводный перечень составлен после оценки деятельности 42 автомобильных групп и 96 брендов из Европы, Японии, США и Китая — в нем обобщены данные о 2500 инновациях, появившихся на серийных моделях в период с 2016 по первую половину 2019 года. Согласно Топ-20, самой инновационной стала группа Volkswagen: она внедрила 462 ноу-хау, из которых 73 — уникальны для отрасли. Ценность вклада VW оценили в 466,9 балла.
Отдельного упоминания от CAM заслужили ассистент контроля края дорожного полотна на Audi Q7, изогнутый дисплей на Volkswagen Touareg и адаптивный круиз-контроль Travel Assist на Passat; последняя версия комплекса MBUX на Mercedes-Benz A-Class; индукционная зарядка на BMW 5 серии и ассистент движения задним ходом на X5.
Второе и третье места заняли Daimler и BMW. Их результат — 184 и 166 новаций соответственно. «Сила» нововведений немецких премиум-компаний составила 394,6 и 262,5 балла. Американская Tesla расположилась на четвертой строчке: у нее 50 инноваций, 23 из которых внедрены на серийных машинах впервые. Пятое место в рейтинге CAM досталось Hyundai.
Ранее авторитетное издание WardsAuto опубликовало ежегодный список из 10 лучших двигателей. В него вошли рядные «шестёрки» BMW и Mercedes-Benz, турбомотор 1.6 от новой Hyundai Sonata и смол-блок Chevrolet V8 6.2 LT2, который устанавливают на среднемоторный Corvette.