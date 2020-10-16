В Израиле придумали, как сделать автопилоты дешевле

На сегодняшний день лидар является одним из самых дорогостоящих компонентов беспилотных автомобилей. Устройство использует одноимённую технологию LIDAR, или Light Detection and Ranging (обнаружение и определение дальности с помощью света) для сканирования пространства лазерными лучами. Отражаясь от объектов, лучи «рисуют» трёхмерную картинку окружающей среды.

Несмотря на высокую стоимость, большинство автопроизводителей, за исключением американской Tesla, сделали выбор в пользу лидаров. В частности, для своих беспилотных программ BMW и Magna Internation используют лидары Innoviz первого поколения. Приборы нового образца появятся только в третьем квартале 2021 года, сказал глава компании Омер Кэйлаф.