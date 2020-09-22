13:17

Китайская BAIC построила электрический седан с продвинутым автопилотом

Шоу-кар Radiance станет предвестником товарного седана

Beijing Radiance © BAIC
Алексей Носаченко
Китайский холдинг BAIC, выпускающий машины в том числе под брендом Beijing, привезет на грядущий Пекинский автосалон электрический шоу-кар Radiance с автопилотом четвертого уровня. Новинка выступит в роли предвестника серийного седана, которому уготована судьба флагмана марки.

Судя по единственной фотографии, Beijing Radiance (названием можно перевести как сияние, блеск, великолепие) — это что-то среднее между Lucid Air и голландским электромобилем Lightyear One. Седан отличается коротким капотом, просторным пассажирским отсеком, «дорогим» декором (речь, в частности, идет о хромированном молдинге от передней до задней стойки) и настраиваемой светотехникой с трехмерным эффектом.

Китайцы построили клона электрического Smart

Параметры силовой установки Radiance держатся в секрете. Возможно, у шоу-кара будет несколько электромоторов и батарея большой мощности, потому что заявленный пробег при движении с равномерной скоростью — около 800 километров (цикл не уточняется). В списке оснащения есть автопилот четвертого уровня.

В апреле этого года BAIC рассекретил первую модель, созданную на новой модульной платформе BMFA, разработанной в сотрудничестве с Daimler. Кроссовер X7 будет продаваться под брендом Beijing, он получит полностью «цифровой» интерьер и автопилот второго уровня. В Пекине компания покажет его ному версию — заряжаемый гибрид X7P с силовой установкой мощностью 318 сил и 460 Нм момента.