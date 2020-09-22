Китайская BAIC построила электрический седан с продвинутым автопилотом

В апреле этого года BAIC рассекретил первую модель, созданную на новой модульной платформе BMFA, разработанной в сотрудничестве с Daimler. Кроссовер X7 будет продаваться под брендом Beijing, он получит полностью «цифровой» интерьер и автопилот второго уровня. В Пекине компания покажет его ному версию — заряжаемый гибрид X7P с силовой установкой мощностью 318 сил и 460 Нм момента.