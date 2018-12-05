Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения

Элементы салона внедорожника демонстрируют, в каком направлении будет развиваться дизайн интерьеров моделей Ford в ближайшем будущем. Автомобили марки лишатся «единой» центральной консоли – теперь она будет разделена небольшой нишей, где может разместиться беспроводная зарядка для смартфона. Кроме того, следующий Explorer получит электронный селектор трансмиссии, который появился еще на обновленном седане Fusion в 2016 году.

Как сообщалось ранее, новый Ford Explorer построят на модульной платформе. В гамму двигателей вседорожника войдет трехлитровая «шестерка» EcoBoost, 3,3-литровый атмосферный агрегат и гибридная силовая установка. Коробка — десятидиапазонный «автомат».