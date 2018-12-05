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15:08

Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения

Появились шпионские фотографии нового внедорожника

© KGP Photography с сайта autoblog.com
В распоряжении издания Autoblog оказались фотографии интерьера Ford Explorer следующего поколения. Ожидается, что премьера автомобиля состоится в следующем году.

Элементы салона внедорожника демонстрируют, в каком направлении будет развиваться дизайн интерьеров моделей Ford в ближайшем будущем. Автомобили марки лишатся «единой» центральной консоли – теперь она будет разделена небольшой нишей, где может разместиться беспроводная зарядка для смартфона. Кроме того, следующий Explorer получит электронный селектор трансмиссии, который появился еще на обновленном седане Fusion в 2016 году.

Как сообщалось ранее, новый Ford Explorer построят на модульной платформе. В гамму двигателей вседорожника войдет трехлитровая «шестерка» EcoBoost, 3,3-литровый атмосферный агрегат и гибридная силовая установка. Коробка — десятидиапазонный «автомат».

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Тизер нового Ford Explorer в виде полицейского автомобиля

Кроме того, производитель уже подготовил версию модели для правоохранительных органов, которая станет самой быстрой полицейской машиной США. Такой автомобиль будет гибридным и сможет расходовать менее 10 литров топлива на сто километров пробега. То есть примерно на 40 процентов меньше показателя прошлой модели с 3.7 V6.

Дизайн экстерьера новинки был раскрыт на шпионских фотографиях, появившихся в августе этого года.

Источник: Autoblog
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