У Lexus LX появилась очень черная версия Inspiration Series

В оснащение особого издания внедорожника вошли сиденья первого и второго ряда с подогревом и вентиляцией, а также функция Climate Concierge, которая автоматически регулирует температуру в четырех климатических зонах салона, уровень подогрева руля и сидений. Кроме того, LX Inspiration Series получил мультимедийную систему для задних пассажиров, 450-ваттную аудиосистему Mark Levinson с 19 динамиками, проекционный дисплей, охлаждаемый ящик в переднем подлокотнике.