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10:20

У Lexus LX появилась очень черная версия Inspiration Series

Всего будет выпущено 500 экземпляров таких внедорожников

В ноябре на лос-анджелесском автосалоне компания Lexus представит лимитированное издание LX, получившее названием Inspiration Series. Спецверсия внедорожника будет отличаться черной окраской кузова Black Onyx и черными 21-дюймовыми колесами. В темном цвете также выполнят решетку радиатора с хромированной окантовкой и внутреннюю секцию фар.

Среди других особенностей Lexus LX Inspiration Series: затемненные противотуманные фары и линзы головной оптики, тонированные стекла, декоративная отделка задних фонарей номерного знака и двери багажника цвета «черный хром». Цветовая схема салона Inspiration Series — это сочетание светлой полуанилиновой кожи Moonlight White и черного потолка.

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В оснащение особого издания внедорожника вошли сиденья первого и второго ряда с подогревом и вентиляцией, а также функция Climate Concierge, которая автоматически регулирует температуру в четырех климатических зонах салона, уровень подогрева руля и сидений. Кроме того, LX Inspiration Series получил мультимедийную систему для задних пассажиров, 450-ваттную аудиосистему Mark Levinson с 19 динамиками, проекционный дисплей, охлаждаемый ящик в переднем подлокотнике.

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Всего будет собрано 500 экземпляров Lexus LX Inspiration Series. Каждый будет оснащаться 5.7 V8 (388 лошадиных сил и 546 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным «автоматом». Цена внедорожника в США составит 100 420 долларов (6,6 миллиона рублей).

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