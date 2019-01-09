Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:20

Французы придумали, как сделать прицеп невидимым

Компания Valeo продемонстрировала работу системы XtraVue Trailer

Поставщик комплектующих и запчастей Valeo представила на выставке потребительской электроники CES систему XtraVue Trailer, которая позволит водителю видеть сквозь прицеп, делая его полностью «невидимым». Электронный помощник должен упростить маневрирование и парковку, а также помочь при движении задним ходом.

Для своей работы система XtraVue Trailer использует несколько камер, установленных в задней части машины и прицепа. Картинка с них собирается в единое изображение, которое транслируется на отдельный дисплей. При этом сделать «невидимым» можно прицеп любого размера.

Видео: Valeo Group

В 2015 году аналогичную систему под названием Transparent Trailer представил Land Rover. Для создания изображения использовались данные, поступающие с камер на боковых зеркалах и камеры заднего вида, а также с беспроводной камеры, установленной в задней части прицепа или трейлера.

Эту же технологию использовали для системы Ground View на новом Range Rover Evoque. Она делает «прозрачным» капот, позволяя получить 180-градусный обзор пространства под передней частью автомобиля.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...