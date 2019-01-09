Французы придумали, как сделать прицеп невидимым

Для своей работы система XtraVue Trailer использует несколько камер, установленных в задней части машины и прицепа. Картинка с них собирается в единое изображение, которое транслируется на отдельный дисплей. При этом сделать «невидимым» можно прицеп любого размера.
Видео: Valeo Group
В 2015 году аналогичную систему под названием Transparent Trailer представил Land Rover. Для создания изображения использовались данные, поступающие с камер на боковых зеркалах и камеры заднего вида, а также с беспроводной камеры, установленной в задней части прицепа или трейлера.
Эту же технологию использовали для системы Ground View на новом Range Rover Evoque. Она делает «прозрачным» капот, позволяя получить 180-градусный обзор пространства под передней частью автомобиля.