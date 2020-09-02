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Серийный электрокар Hyundai получит камеры вместо наружных зеркал

Новинку сфотографировали во время тестов

© The Korean Car Blog
Лиза Будрина
Появилась свежая порция фотографий прототипа серийного электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5. Судя по снимкам, опубликованным The Korean Car Blog, новинка получит камеры вместо наружных зеркал, изображение с которых выводится на экраны у передних стоек. Аналогичная технология уже применяется на Audi e-tron.

Ранее стало известно, что электромобили концерна Hyundai Motor будут продаваться под собственным брендом Ioniq, и модель с индексом 5, замеченная шпионами во время тестов, станет первой в линейке. Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, превзойдёт автомобили аналогичного класса по вместимости и вместо традиционных боковых зеркал получит камеры.

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По габаритам Ioniq 5 превосходит Hyundai Santa Fe: в длину электромобиль достигает 4635 миллиметров, ширина составляет 1890 миллиметров, высота 1605 миллиметра, а колесная база 3000 миллиметров, что даже больше, чем у самого крупного кроссовера Palisade.

Для модели подтверждены две модификации: первая комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а вторая 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 километров соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдёт по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 километров). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.

Поставки Ioniq 5 в Европу начнутся уже в январе 2021 года, а на домашнем рынке модель поступит в продажу в марте. Позже, летом следующего года, Ioniq 5 станет доступен в США. Позже линейка пополнится купеобразным седаном Ioniq 6 и полноразмерным вседорожником Ioniq 7.

Источник: The Korean Car Blog