Серийный электрокар Hyundai получит камеры вместо наружных зеркал

По габаритам Ioniq 5 превосходит Hyundai Santa Fe: в длину электромобиль достигает 4635 миллиметров, ширина составляет 1890 миллиметров, высота – 1605 миллиметра, а колесная база – 3000 миллиметров, что даже больше, чем у самого крупного кроссовера Palisade.

Для модели подтверждены две модификации: первая комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а вторая – 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 километров соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдёт по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 километров). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.