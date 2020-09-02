Серийный электрокар Hyundai получит камеры вместо наружных зеркал

Ранее стало известно, что электромобили концерна Hyundai Motor будут продаваться под собственным брендом Ioniq, и модель с индексом 5, замеченная шпионами во время тестов, станет первой в линейке. Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, превзойдёт автомобили аналогичного класса по вместимости и вместо традиционных боковых зеркал получит камеры.
По габаритам Ioniq 5 превосходит Hyundai Santa Fe: в длину электромобиль достигает 4635 миллиметров, ширина составляет 1890 миллиметров, высота – 1605 миллиметра, а колесная база – 3000 миллиметров, что даже больше, чем у самого крупного кроссовера Palisade.
Для модели подтверждены две модификации: первая комплектуется батареей на 58 киловатт-часов, а вторая – 73 киловатт-часа. Запас хода составит 354 и 450 километров соответственно. Таким образом, топовый Ioniq 5 превзойдёт по дальности хода Hyundai Kona EV (около 400 километров). Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80 процентов за 15 минут.
Поставки Ioniq 5 в Европу начнутся уже в январе 2021 года, а на домашнем рынке модель поступит в продажу в марте. Позже, летом следующего года, Ioniq 5 станет доступен в США. Позже линейка пополнится купеобразным седаном Ioniq 6 и полноразмерным вседорожником Ioniq 7.