Крошечный электрокар Peugeot превратили в мобильную кухню

Новозеландец Гевин, сейчас проживающий в Словакии, превратил свой электрокар Peugeot iOn (брат-близнец Mitsubishi i-MiEV) в мобильную кухню. Ролик о том, как он переоборудует багажник автомобиля, опубликован на YouTube-канале «Kiwi EV adventures».

В багажник электрокара, объем которого составляет всего 227 литров, Гевин решил установить плиту с баллоном для газа, холодильник, смеситель и раковину, бак с чистой водой и емкость для отходов.

Видео с YouTube-канала Kiwi EV adventures

Кухонная «мебель» сделана из фанеры и пленки «под дерево». Одной из самых сложных задач стало размещение в крайне ограниченном пространстве плиты, которая должна находиться как можно дальше от любых пластиковых элементов. В качестве раковины Гевин использовал обычную миску, а для системы подачи воды в смеситель – моторчик от автомобильного стеклоомывателя.

В прошлом году более дорогой и продвинутый проект представил Land Rover. Компания построила на базе Discovery мобильную кухню для повара и телеведущего Джейми Оливера. В автомобиль установили мультиварку, спагетницу, плиту, выдвижной обеденный стол, дозаторы для оливкового масла и уксуса, машину для приготовления мороженого, гриль и даже тостер в центральной консоли.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?