Jaguar I-Pace стал первым гоночным такси на батарейках

Сервис RACE eTAXI на Нюрбургринге позволит посетителям поближе познакомиться с новым электрокаром, считают в Jaguar. При этом в компании обещают организовывать поездки в любую погоду, так как полностью доверяю водителю, системе полного привода и управляющей электронике. Поездка по «Зеленому аду» стоит 149 евро за круг (20,8 километра).

В движение ринг-такси Jaguar I-Pace приводят два электромотора, которые в сумме выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Батарея на 90 киловатт-часов обеспечивает запас хода 480 километров по измерительному циклу WLTP. С места до «сотни» электрокроссовер разгоняется за 4,8 секунды, а его максимальная скорость по паспорту не превышает 200 километров в час.