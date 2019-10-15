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14:04

Jaguar I-Pace стал первым гоночным такси на батарейках

Поездка на кроссовере с водителем стоит 149 евро

Кроссовер Jaguar I-Pace стал первым электрическим гоночным такси Нюрбургринге. До конца сезона в ноябре этого года любой желающий может проехать по трассе вместе с профессиональным водителем, а обойдется такая поездка в 149 евро, что эквивалентно 10 500 рублей.

Сервис RACE eTAXI на Нюрбургринге позволит посетителям поближе познакомиться с новым электрокаром, считают в Jaguar. При этом в компании обещают организовывать поездки в любую погоду, так как полностью доверяю водителю, системе полного привода и управляющей электронике. Поездка по «Зеленому аду» стоит 149 евро за круг (20,8 километра).

В движение ринг-такси Jaguar I-Pace приводят два электромотора, которые в сумме выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Батарея на 90 киловатт-часов обеспечивает запас хода 480 километров по измерительному циклу WLTP. С места до «сотни» электрокроссовер разгоняется за 4,8 секунды, а его максимальная скорость по паспорту не превышает 200 километров в час.

В России Jaguar I-Pace стоит от 6 246 000 рублей.

В 2018 году парк гоночных такси Нюрбургринга пополнил 600-сильный седан Jaguar XE SV Project 8. Самая экстремальная модификация XE оснащается пятилитровым компрессорным двигателем V8 и может разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость переваливает за отметку 320 километров в час.