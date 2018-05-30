«Заряженный» Jaguar I-Pace окажется слишком мощным и быстрым

SVR-версия электрического кроссовера Jaguar I-Pace окажется слишком мощной для среднестатистического водителя. По словам главы департамента продуктового планирования марки Ханно Кирнера, такой автомобиль сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 1,8 секунды. Об этом сообщается Autocar.

«Меня очень беспокоит, что крутящий момент и мощность будут слишком высокими для неподготовленного водителя — говорит Кирнер — Возможно, нам придется использоваться какие-либо ограничения, например, снизить отдачу силовой установки пока владелец автомобиля не пройдет соответствующее обучение».

Кирнер также подчеркнул, что компания может выбрать и другой путь: вместо «заряженной» версии кроссовера разработать его внедорожную (SVX) или роскошную (SVA) модификацию.

Обычный Jaguar I-Pace оснащается двумя электромоторами мощностью 200 сил каждый. Они питаются от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость кроссовера – 200 километров в час.

В сравнительных заездах по прямой Jaguar I-Pace оказался быстрее Tesla Model X в версии 75D и 100D.