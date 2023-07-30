Водители смогут расшифровать значение ламп на приборной панели с помощью айфона

Новая функция будет доступна пользователям уже в сентябре

iPhone поможет в распознавании контрольных ламп на приборной панели автомобиля. В сентябре 2023 года корпорация Apple выпустит очередное обновление для смартфонов, благодаря которому техника обзаведется необычной функцией. Новая опция позволит автовладельцам получить информацию о тех или иных датчиках, расположенных на приборной панели машины. Технологию добавят в существующий инструмент Visual Look Up, который сегодня способен распознавать предметы по изображениям и выдавать информацию о них.