Водители смогут расшифровать значение ламп на приборной панели с помощью айфона

Водители смогут расшифровать значение ламп на приборной панели с помощью айфонаНовая функция будет доступна пользователям уже в сентябре
iPhone поможет в распознавании контрольных ламп на приборной панели автомобиля. В сентябре 2023 года корпорация Apple выпустит очередное обновление для смартфонов, благодаря которому техника обзаведется необычной функцией. Новая опция позволит автовладельцам получить информацию о тех или иных датчиках, расположенных на приборной панели машины. Технологию добавят в существующий инструмент Visual Look Up, который сегодня способен распознавать предметы по изображениям и выдавать информацию о них.
Расшифровка значений контрольных ламп на приборной панели ориентирована на неопытных, а также пожилых автовладельцев, не знакомых с функционалом современных автомобилей. Ожидается, что новая функция позволит водителям легче воспринимать информацию о состоянии машин.
В будущем iPhone сможет распознавать пиктограммы на кнопках на передней панели автомобилей. Это позволит неопытным автовладельцам быстрее разобраться в водительских ассистентах. Воспользоваться новым функционалом пользователи техники Apple смогут уже в сентябре нынешнего года.
В сентябре прошлого года состоялась презентация iPhone 14 и нового поколения часов Apple Watch. Гаджеты получили функционал, позволяющий самостоятельно вызывать экстренные службы при ДТП.