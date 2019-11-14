Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:33

Иранские военные дали вторую жизнь армейским машинам СССР

Иранцы переоснастили грузовики Урал и бронемашины БТР-60

© Defapress.ir / Mohsen Ranginkaman
Военнослужащие Ирана на строевом смотре войск сухопутной армии продемонстрировали начальнику местного Генштаба различные образцы военной техники. На фотографиях иранских журналистов видны советские шестиколёсные вездеходы Урал, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и внедорожники Toyota Land Cruiser 70.

Основу иранской армии составляют старые машины выпуска 1960-1970-х годов, и на мероприятии начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майору Мохаммаду Багери была показана модернизированная и переоснащённая техника. Например, в ряду полноприводных трёхосных грузовиков с самоходной установкой реактивной системы залпового огня «Град» угадываются черты глубоко доработанного Урал-375, получившего после капитального ремонта имя KIAN 160.

>
Reload
1 / 9

Фото: БТР-60ПБ

Аналогичным образом переделанные бескапотные трёхосные тягачи Volvo серии FH переименовали в KIAN 500, а капотные четырёхосные Volvo VN — в KIAN 700. В качестве лёгких внедорожников в иранской армии служат пикапы на базе Toyota Land Cruiser 70, тяжёлые броневики представлены советскими БТР-60ПБ, БМП-1 и БМП-2. Кроме того, на вооружении стоят американские 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 на гусеничном шасси, союзные танки Т-62 и другие бронемашины.

Иран вынужден дорабатывать устаревшую армейскую технику из-за непрекращающихся санкций, которые длятся почти 40 лет. Международная изоляция официального Тегерана лишает военных возможности импортировать актуальные образцы вооружения, поэтому армия полагается на транспортные средства полувековой давности или модернизирует грузовые машины, доставленные в Иран третьими лицами.

Источник: Defapress