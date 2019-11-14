Иранские военные дали вторую жизнь армейским машинам СССР

Основу иранской армии составляют старые машины выпуска 1960-1970-х годов, и на мероприятии начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майору Мохаммаду Багери была показана модернизированная и переоснащённая техника. Например, в ряду полноприводных трёхосных грузовиков с самоходной установкой реактивной системы залпового огня «Град» угадываются черты глубоко доработанного Урал-375, получившего после капитального ремонта имя KIAN 160.
Фото: БТР-60ПБ
Аналогичным образом переделанные бескапотные трёхосные тягачи Volvo серии FH переименовали в KIAN 500, а капотные четырёхосные Volvo VN — в KIAN 700. В качестве лёгких внедорожников в иранской армии служат пикапы на базе Toyota Land Cruiser 70, тяжёлые броневики представлены советскими БТР-60ПБ, БМП-1 и БМП-2. Кроме того, на вооружении стоят американские 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 на гусеничном шасси, союзные танки Т-62 и другие бронемашины.
Иран вынужден дорабатывать устаревшую армейскую технику из-за непрекращающихся санкций, которые длятся почти 40 лет. Международная изоляция официального Тегерана лишает военных возможности импортировать актуальные образцы вооружения, поэтому армия полагается на транспортные средства полувековой давности или модернизирует грузовые машины, доставленные в Иран третьими лицами.