Иранские военные дали вторую жизнь армейским машинам СССР

Аналогичным образом переделанные бескапотные трёхосные тягачи Volvo серии FH переименовали в KIAN 500, а капотные четырёхосные Volvo VN — в KIAN 700. В качестве лёгких внедорожников в иранской армии служат пикапы на базе Toyota Land Cruiser 70, тяжёлые броневики представлены советскими БТР-60ПБ, БМП-1 и БМП-2. Кроме того, на вооружении стоят американские 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 на гусеничном шасси, союзные танки Т-62 и другие бронемашины.