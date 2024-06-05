АвтоВАЗ представил Lada Iskra

АвтоВАЗ представил Lada IskraНа конвейер новинка встанет в начале следующего года
Дизайн Iskra АвтоВАЗ описывает как новое прочтение знакомого стиля, придуманного для Lada экс-дизайнером Стивом Маттином. У автомобиля характерные подштамповки на боковинах кузова, но бамперы и рисунок решетки радиатора оригинальные. Х-образный мотив, как отмечает производитель, продублировали в оформлении оптики. Для разработали новый малиновый оттенок, который назвали «Огонь». Кроме него, Искру будут красить в серый, коричневый и белый цвета, а также в синий и оранжевый. Последний будет эксклюзивным для Cross-версии.
В салоне новинки — небольшой дисплей мультимедийной системы. Панель приборов здесь только аналоговая, но с экранчиком бортового компьютера в центре.
Lada Iskra построена на одной из разновидностей платформы CMF-B, доставшейся АвтоВАЗу от Renault. Ряд комплектующих были локализованы, а потому она должна быть устойчивой к санкциям.
Базовым агрегатом для «Искры» станет 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой «механикой». Альтератива — 106-сильный мотор того же объема в тандеме с шестиступенчатой МКПП или автоматом. Заправлять автомобиль рекомендуется 95-м бензином, но допустим и АИ-92.
Производство Lada Iskra, которая займет нишу между Granta и флагманской Vesta, стартует в начале 2025 года. В перспективе Iskra заменит Гранту, на линии которой ее и будут собирать на начальном этапе. Стоить новинка будет, по предварительным оценкам, от 1,5 миллиона рублей. Это выше нынешней стартовой цены Весты. По другой информации, ориентироваться можно на 1,1-1,2 миллиона рублей.