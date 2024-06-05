АвтоВАЗ представил Lada Iskra

Дизайн Iskra АвтоВАЗ описывает как новое прочтение знакомого стиля, придуманного для Lada экс-дизайнером Стивом Маттином. У автомобиля характерные подштамповки на боковинах кузова, но бамперы и рисунок решетки радиатора оригинальные. Х-образный мотив, как отмечает производитель, продублировали в оформлении оптики. Для разработали новый малиновый оттенок, который назвали «Огонь». Кроме него, Искру будут красить в серый, коричневый и белый цвета, а также в синий и оранжевый. Последний будет эксклюзивным для Cross-версии.

В салоне новинки — небольшой дисплей мультимедийной системы. Панель приборов здесь только аналоговая, но с экранчиком бортового компьютера в центре.