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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 18:59
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Стала известна цена Lada Iskra

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, сейчас нужно ориентироваться на один миллион рублей
Глава АвтоВАЗа назвал стоимость начальной Lada Iskra. Сейчас речь идет о миллионе рублей, а заканчиваться цены на новую модель будут там, где начинается Lada Vesta — в районе 1,2 миллиона. На рынок Iskra выйдет в следующем году. Её предложат в кузовах седан, универсал и cross-универсал с двигателями 1.6 мощностью 90 либо 106 лошадиных сил. Коробки передач будет три на выбор: пятиступенчатая/шестиступенчатая «механика» или автомат.
Стала известна цена Lada Iskra
© АвтоВАЗ
Алексей Носаченко

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, которые приводит ТАСС, цены на новую Lada Iskra будут стартовать с отметки миллион рублей. В свою очередь «до» будет ограничено «Вестой», поэтому сейчас ориентир — 1,2 миллиона. Правда, рыночный дебют модели запланирован только на следующий год, а цены Соколов, по всей видимости, называет с учетом реалий сегодняшних.

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Как бы то ни было, «Искра» займет нишу между «Грантой» и «Вестой» и будет продаваться в кузовах седан, универсал и cross-универсал. В основе новинки лежит французская платформа CMF-B, частично локализованная, а потому «технологически независимая». Внешность Iskra являет собой новое прочтение фирменного дизайна, причем X-образный мотив обыгран даже в форме фар и фонарей.

Силовых агрегатов заявлено три. Начальный — это двигатель 1.6 мощностью 90 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой «механикой». Следом идут 106-сильный мотор того же объема, который можно сочетать и с механической коробкой передач на шесть ступеней, и с автоматом. Со слов АвтоВАЗа, в настоящее время идет подготовка к производству новой модели, автомобиль проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Источник:ТАСС
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Lada
#Iskra