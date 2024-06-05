Стала известна цена Lada Iskra

Стала известна цена Lada IskraПо словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, сейчас нужно ориентироваться на один миллион рублей
По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, которые приводит ТАСС, цены на новую Lada Iskra будут стартовать с отметки миллион рублей. В свою очередь «до» будет ограничено «Вестой», поэтому сейчас ориентир — 1,2 миллиона. Правда, рыночный дебют модели запланирован только на следующий год, а цены Соколов, по всей видимости, называет с учетом реалий сегодняшних.
Как бы то ни было, «Искра» займет нишу между «Грантой» и «Вестой» и будет продаваться в кузовах седан, универсал и cross-универсал. В основе новинки лежит французская платформа CMF-B, частично локализованная, а потому «технологически независимая». Внешность Iskra являет собой новое прочтение фирменного дизайна, причем X-образный мотив обыгран даже в форме фар и фонарей.
Силовых агрегатов заявлено три. Начальный — это двигатель 1.6 мощностью 90 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой «механикой». Следом идут 106-сильный мотор того же объема, который можно сочетать и с механической коробкой передач на шесть ступеней, и с автоматом. Со слов АвтоВАЗа, в настоящее время идет подготовка к производству новой модели, автомобиль проходит цикл финальных испытаний и калибровок.