Стала известна цена Lada Iskra

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, сейчас нужно ориентироваться на один миллион рублей

Глава АвтоВАЗа назвал стоимость начальной Lada Iskra. Сейчас речь идет о миллионе рублей, а заканчиваться цены на новую модель будут там, где начинается Lada Vesta — в районе 1,2 миллиона. На рынок Iskra выйдет в следующем году. Её предложат в кузовах седан, универсал и cross-универсал с двигателями 1.6 мощностью 90 либо 106 лошадиных сил. Коробки передач будет три на выбор: пятиступенчатая/шестиступенчатая «механика» или автомат.