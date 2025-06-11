Lada Iskra успешно прошла краш-тест ARNCAP на скорости 64 километра в час

АвтоВАЗ заявил о четырех звездах безопасности и штатной работе всех систем

Новая Lada Iskra прошла усиленные краш-тесты по протоколу ARNCAP. Автомобиль, который в будущем появится на российском рынке, испытали при фронтальном столкновении с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час. По словам АвтоВАЗа, тест проводился по более жёстким стандартам, чем те, что применяются при сертификации, и завершился оценкой четыре звезды. В компании отметили, что повреждения по всех ключевых зонах, включая голову и бедра манекенов, остались в безопасных пределах.