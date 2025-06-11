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Опубликовано 11 июня 2025, 19:58
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Lada Iskra успешно прошла краш-тест ARNCAP на скорости 64 километра в час

АвтоВАЗ заявил о четырех звездах безопасности и штатной работе всех систем
Новая Lada Iskra прошла усиленные краш-тесты по протоколу ARNCAP. Автомобиль, который в будущем появится на российском рынке, испытали при фронтальном столкновении с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час. По словам АвтоВАЗа, тест проводился по более жёстким стандартам, чем те, что применяются при сертификации, и завершился оценкой четыре звезды. В компании отметили, что повреждения по всех ключевых зонах, включая голову и бедра манекенов, остались в безопасных пределах.
Lada Iskra успешно прошла краш-тест ARNCAP на скорости 64 километра в час
© Lada
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

АвтоВАЗ сообщил о дополнительном испытании модели Lada Iskra по расширенному протоколу ARNCAP. Этот стандарт считается более строгим, поскольку совпадает по ряду параметров с требованиями европейской системы Euro NCAP. В частности, краш-тест включал фронтальное столкновение с частичным перекрытием, но не на сертификационной скорости 56 километров в час, а на 64 километра в час, что увеличивает нагрузку на кузов почти на треть.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Lada

Для проверки использовалась универсальная модификация Lada Iskra SW Cross с самой высокой массой среди всей линейки и с шестнадцатидюймовыми колесами. По данным производителя, во время испытаний все системы безопасности сработали как положено, что обеспечило модели наивысшую оценку — четыре звезды. При этом указано, что головы и бедра пассажиров остались в пределах так называемой «зеленой зоны», а грудные клетки получили более умеренную, «желтую» оценку.

В конце мая в социальных сетях появились фотографии с результатами краш-теста Lada Iskra, вызвавшие бурное обсуждение. На снимках заметно, что основной удар пришелся на водительскую сторону — замяты двери, повреждена облицовка, а на обивке остался отпечаток от манекена. Пользователи обратили внимание на то, что не видно следов работы боковых подушек безопасности, а также выразили сомнение по поводу формы подголовников. Машина, предположительно, использовалась в тех самых испытаниях, о которых АвтоВАЗ сообщил официально.

Источник:Lada
Автор:Анастасия Мельник
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