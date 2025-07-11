АвтоВАЗ подтвердил скорую премьеру Lada Iskra

АвтоВАЗ подтвердил скорую премьеру Lada IskraПервые «Искры» смогут купить жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти
18 июля АвтоВАЗ обещает раскрыть комплектации и цены Lada Iskra. По предварительным данным, она будет стоить от 1,2 миллиона рублей — дороже Granta, но дешевле базовой Vesta. Однако «простых» Iskra с восьмиклапанным мотором АвтоВАЗ будет выпускать мало, а ставку сделает на более дорогие версии с 16-клапанником.
Iskra встала на конвейер АвтоВАЗа 19 апреля нынешнего года. Ее выпускают с кузовом седан, универсал и кросс-универсал. По габаритам она тоже занимает нишу между Granta и Vesta: длина всех версий — порядка 4,3 метра.
В моторную гамму входят моторы 1.6 на 90 и 106 лошадиных сил. Первому положена пятиступенчатая «механика», второму — шестиступенчатая МКПП либо вариатор.
В оснащение войдут антиблокировочная система и система курсовой устойчивости, ассистент при старте в гору. Также ожидается наличие опции, которая прежде была только у Vesta, — кнопка запуска двигателя.
Мощности АвтоВАЗа позволяют выпускать по 150 тысяч Iskra в год, но поначалу тираж будет небольшим. В первый год с конвейера сойдет только 20 тысяч экземпляров новинки, сказал ранее глава автогиганта Максим Соколов. Наращивать темп производства планируется постепенно, по мере роста спроса.