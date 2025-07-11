АвтоВАЗ подтвердил скорую премьеру Lada Iskra

18 июля АвтоВАЗ обещает раскрыть комплектации и цены Lada Iskra. По предварительным данным, она будет стоить от 1,2 миллиона рублей — дороже Granta, но дешевле базовой Vesta. Однако «простых» Iskra с восьмиклапанным мотором АвтоВАЗ будет выпускать мало, а ставку сделает на более дорогие версии с 16-клапанником.

Iskra встала на конвейер АвтоВАЗа 19 апреля нынешнего года. Ее выпускают с кузовом седан, универсал и кросс-универсал. По габаритам она тоже занимает нишу между Granta и Vesta: длина всех версий — порядка 4,3 метра.