Раскрыты тиражи Lada Iskra в 2025 году: модель будет редкой

Раскрыты тиражи Lada Iskra в 2025 году: модель будет редкойНовый «бюджетник» не сразу станет по-настоящему массовым
Максим Соколов подтвердил, что наращивать объёмы производства Lada Iskra будут постепенно, по мере потребности рынка. Тем не менее план выпуска 20 тысяч новых «бюджетников» означает, что первое время модель будет редкой, ведь близкие по форм-фактору Granta и Vesta только за первый квартал нашли 31 и 23 тысячи покупателей соответственно.
Со временем на АвтоВАЗе готовы собирать по 12 тысяч Lada Iskra ежемесячно, а ежегодные мощности приближаются к 150 тысячам машин. Гибкая конвейерная линия с Granta позволяет варьировать загрузку. Самая массовая модель в отставку не собирается: недавно в гамму добавили богато оснащённые версии, есть программа по расширению линейки Granta Cross и наработки по возвращению вариатора.
Хотя конвейер Lada Iskra запустили в середине апреля, ритмичная сборка ожидается только после майских праздников, а официальный старт продаж запланирован на 20 июля. Тогда же завод раскроет полный прайс-лист, ведь пока обозначен только один ориентир — базовый седан будет стоить около 1,2 миллиона рублей.