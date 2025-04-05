Раскрыты тиражи Lada Iskra в 2025 году: модель будет редкой

Новый «бюджетник» не сразу станет по-настоящему массовым

Раскрыт тираж Lada Iskra в 2025 году: модель будет редкой. Издание «Авторевю» поделилось производственным планом на ближайшие восемь месяцев. В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпустить около 20 тысяч автомобилей Lada Iskra. Это намного меньше прошлогодних планов, которые глава автогиганта Максим Соколов оценивал в 40-60 тысяч штук. Руководитель завода считает, что «рынку просто не нужно столько машин», а производить на склад нецелесообразно.