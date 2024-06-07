Стали известны размеры новой Lada Iskra

Новинка оказалась практически идентична хэтчбеку Renault Sandero

Раскрыта информация о точных размерах новой Lada Iskra. В Сеть попали сканы документа, где прописаны точные размеры автомобиля. Подтвердить или опровергнуть подлинность документа пока невозможно, но выглядит он вполне правдоподобно. Если верить данным из этого документа, новинка от отечественного автопроизводителя по габаритам сопоставима с уже знакомым российским водителям Renault Sandero.