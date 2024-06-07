Стали известны размеры новой Lada Iskra

Стали известны размеры новой Lada IskraНовинка оказалась практически идентична хэтчбеку Renault Sandero
Согласно информации в опубликованном документе, Lada Iskra получила габариты 4333×1517×1777 миллиметров. Колесная база новинки составляет 2603 миллиметра. Получается, что «Искра» всего на 65 миллиметров длиннее Lada Granta, а по колесной базе отличие составляет 127 миллиметров. В то же время с «Сандеро» разница всего лишь один миллиметр.
Косвенно эти размеры говорят о том, что в основе Lada Iskra лежит платформа CMF-B от Renault. При этом сам АвтоВАЗ эту информацию не подтверждает, поскольку после введения санкций отношения с французским автопроизводителем были разорваны.
В начале июни глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл начальную стоимость Lada Iskra. По его словам, ценник будет начинаться от миллиона рублей и доходить до минимальной цены Lada Vesta — порядка 1,2 миллиона рублей. Официальный дебют на рынке и старт продаж «Искры» намечен на следующий год.