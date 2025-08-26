Новости
Опубликовано 26 августа 2025, 15:38
1 мин.

АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в Петербурге

Новинка Lada составит компанию автомобилям Xcite
В Санкт-Петербурге почти готовы выпускать Lada Iskra: первые фото. АвтоВАЗ сообщил, что подготовка к производству Lada Iskra на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» вышла на финишную прямую. Пока «Искры» выпускают только в Тольятти, но вскоре они встанут на новый конвейер, что позволит увеличить объемы производства.
АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в Петербурге
© Lada
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Соглашение об организации производства Iskra в Санкт-Петербурге было подписано в середине июня на ПМЭФ. С тех пор завод готовился принять новую модель: устанавливалось оборудование и налаживались логические цепочки.

АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в Петербурге

© Lada

Для отработки процессов и обучения рабочих из Тольятти было отправлено 200 машинокомплектов. Кузов поставляется уже окрашенным. Помимо него, в комплект входят мотор, части салона, шасси и примерно тысяча других деталей.

Читайте на тему:

Поставлять комплекты для серийного производства Iskra в Санкт-Петербург начнут в сентябре. Ожидается, что до конца года удастся выпустить до четырех тысяч экземпляров в разных кузовах — седан, универсал и SW Cross.

«Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшая площадка Nissan. Сейчас там собирают кроссоверы марки Xcite, хотя ходили слухи, что из-за слабых продаж сборку пришлось останавливать.

Впрочем, неделю назад пресс-служба площадки сообщила, что производство Xcite было перезапущено после трехнедельного корпоративного отпуска, как и планировалось.