АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в Петербурге

АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в ПетербургеНовинка Lada составит компанию автомобилям Xcite
Соглашение об организации производства Iskra в Санкт-Петербурге было подписано в середине июня на ПМЭФ. С тех пор завод готовился принять новую модель: устанавливалось оборудование и налаживались логические цепочки.
Для отработки процессов и обучения рабочих из Тольятти было отправлено 200 машинокомплектов. Кузов поставляется уже окрашенным. Помимо него, в комплект входят мотор, части салона, шасси и примерно тысяча других деталей.
Поставлять комплекты для серийного производства Iskra в Санкт-Петербург начнут в сентябре. Ожидается, что до конца года удастся выпустить до четырех тысяч экземпляров в разных кузовах — седан, универсал и SW Cross.
«Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшая площадка Nissan. Сейчас там собирают кроссоверы марки Xcite, хотя ходили слухи, что из-за слабых продаж сборку пришлось останавливать.
Впрочем, неделю назад пресс-служба площадки сообщила, что производство Xcite было перезапущено после трехнедельного корпоративного отпуска, как и планировалось.