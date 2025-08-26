АвтоВАЗ рассказал, как готовится к производству Lada Iskra в Петербурге

Новинка Lada составит компанию автомобилям Xcite

В Санкт-Петербурге почти готовы выпускать Lada Iskra: первые фото. АвтоВАЗ сообщил, что подготовка к производству Lada Iskra на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» вышла на финишную прямую. Пока «Искры» выпускают только в Тольятти, но вскоре они встанут на новый конвейер, что позволит увеличить объемы производства.