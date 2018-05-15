На аукционе продадут итальянский спорткар, принадлежавший гонщику Формулы-1

Аукционный дом Silverstone Auctions продаст спорткар Iso Grifo, принадлежавший девятикратному чемпиону мира по мотогонкам и пилоту Формулы-1 Майку Хейлвуду.

Сам по себе Iso Grifo — автомобиль редкий, ценный и дорогой: с 1965 по 1974 годы фабрика в городке Брессо недалеко от Милана собрала всего 400 спорткаров двух серий. Машины в обычном состоянии продаются примерно за 150 000 фунтов стерлингов.

Но за этот спорткар расчитывают выручить от 220 до 260 тысяч фунтов, потому что в прошлом он принадлежал знаменитому британскому гонщику Майку Хейлвуду. Кроме того, это один из двадцати шести автомобилей с правым рулем.

Прилагаемые документы свидетельствуют, что машина построена в декабре 1966 года, и относится к так называемой «первой серии». Как и у всех машин первой серии, под капотом установлен мощный двигатель Chevrolet V8 объемом 5,3 литра. В паре с ним работает четырехступенчатая коробка передач Borg Warner. Другие варианты оснащались моторами объемом до 7,4 литров.

Двигатель Chevrolet V8 объемом 327 кубических дюйма, или 5,3 литра

Считается, что на этой машине с заводским номером 081/D Хейлвуд первоначально ездил в Южной Африке, но в 1970 году перевез ее в Великобританию. Вся дальнейшая жизнь машины подтверждена большим количеством документов. Организаторы аукциона отдельно подчеркивают, что эта машина никогда не бывала в серьезных авариях.

Дело в том, что у Хейлвуда в Африке был еще один Grifo желтого цвета (шасси 162/D), за рулем которого он как-то раз «на значительной скорости» столкнулся с коровами. Кузов был сильно поврежден ударом, но к 1972 году его сумели восстановить, после чего машину продали. В последний раз эта машина всплывала на аукционе Coys в начале двухтысячных.

Желтый Iso Grifo Майка Хейлвуда после столкновения с коровами

Итальянская фирма Iso начинала еще в 1939 году с холодильников, но по-настоящему прославилась после войны, запустив в производство мотоколяску Isetta, разработанную основателем фирмы Ренцо Ривольтой. «Пузырь на колесах» с одноцилиндровым двигателем и единственной дверью в передней стенке кузова выпускался по всему миру: лицензии купили в Аргентине, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии — где машинку выпускали на заводе BMW.

В шестидесятые годы Ривольта занялся спорткарами. Все его машины были приготовлены по похожему рецепту: шасси конструкции Джото Биззарини, чувственный дизайн Джорджетто Джуджаро и простой, но мощный американский двигатель V8 большого объема. За свою историю фирма выпустила всего четыре модели спорткаров: Rivolta, Grifo, Fidia, Lele. Фирма Iso Autoveicoli S.p.A закрылась в 1974 году из-за нефтяного кризиса.

Майк Хейлвуд вместе со своей машиной

Майк Хейлвуд начал свои выступления в мотогонках в 1957 году, когда ему было 17 лет. За свою карьеру он девять раз становился чемпионом мира, выступая на мотоциклах MV Augusta и Honda. В Формулу-1 он пошел по стопам своего друга и коллеги по мотоциклетному спорту, Джона Сертиза. Правда, в автогонках он добился куда меньших успехов. Его лучшим результатом стало второе место в Гран-При Италии 1972 года: тот сезон он закончил на восьмом месте. Хейлвуд погиб в 1981 году в обычной автомобильной аварии, когда его Rover 3500 недалеко от дома столкнулся с грузовиком.