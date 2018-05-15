Автомобиль Iso Grifo принадлежал Майку Хейлвуду

Пульс

На аукционе продадут итальянский спорткар, принадлежавший гонщику Формулы-1

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15 мая 2018

Аукционный дом Silverstone Auctions продаст спорткар Iso Grifo, принадлежавший девятикратному чемпиону мира по мотогонкам и пилоту Формулы-1 Майку Хейлвуду.

[Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего](https://motor.ru/testdrives/ferrari488gtb.htm)

Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего

Сам по себе Iso Grifo — автомобиль редкий, ценный и дорогой: с 1965 по 1974 годы фабрика в городке Брессо недалеко от Милана собрала всего 400 спорткаров двух серий. Машины в обычном состоянии продаются примерно за 150 000 фунтов стерлингов.

Но за этот спорткар расчитывают выручить от 220 до 260 тысяч фунтов, потому что в прошлом он принадлежал знаменитому британскому гонщику Майку Хейлвуду. Кроме того, это один из двадцати шести автомобилей с правым рулем.

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Прилагаемые документы свидетельствуют, что машина построена в декабре 1966 года, и относится к так называемой «первой серии». Как и у всех машин первой серии, под капотом установлен мощный двигатель Chevrolet V8 объемом 5,3 литра. В паре с ним работает четырехступенчатая коробка передач Borg Warner. Другие варианты оснащались моторами объемом до 7,4 литров.

Двигатель Chevrolet V8 объемом 327 кубических дюйма, или 5,3 литра

Двигатель Chevrolet V8 объемом 327 кубических дюйма, или 5,3 литра

Считается, что на этой машине с заводским номером 081/D Хейлвуд первоначально ездил в Южной Африке, но в 1970 году перевез ее в Великобританию. Вся дальнейшая жизнь машины подтверждена большим количеством документов. Организаторы аукциона отдельно подчеркивают, что эта машина никогда не бывала в серьезных авариях.

Дело в том, что у Хейлвуда в Африке был еще один Grifo желтого цвета (шасси 162/D), за рулем которого он как-то раз «на значительной скорости» столкнулся с коровами. Кузов был сильно поврежден ударом, но к 1972 году его сумели восстановить, после чего машину продали. В последний раз эта машина всплывала на аукционе Coys в начале двухтысячных.

Желтый Iso Grifo Майка Хейлвуда после столкновения с коровами

Желтый Iso Grifo Майка Хейлвуда после столкновения с коровами

Итальянская фирма Iso начинала еще в 1939 году с холодильников, но по-настоящему прославилась после войны, запустив в производство мотоколяску Isetta, разработанную основателем фирмы Ренцо Ривольтой. «Пузырь на колесах» с одноцилиндровым двигателем и единственной дверью в передней стенке кузова выпускался по всему миру: лицензии купили в Аргентине, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии — где машинку выпускали на заводе BMW.

В шестидесятые годы Ривольта занялся спорткарами. Все его машины были приготовлены по похожему рецепту: шасси конструкции Джото Биззарини, чувственный дизайн Джорджетто Джуджаро и простой, но мощный американский двигатель V8 большого объема. За свою историю фирма выпустила всего четыре модели спорткаров: Rivolta, Grifo, Fidia, Lele. Фирма Iso Autoveicoli S.p.A закрылась в 1974 году из-за нефтяного кризиса.

Майк Хейлвуд вместе со своей машиной

Майк Хейлвуд вместе со своей машиной

Майк Хейлвуд начал свои выступления в мотогонках в 1957 году, когда ему было 17 лет. За свою карьеру он девять раз становился чемпионом мира, выступая на мотоциклах MV Augusta и Honda. В Формулу-1 он пошел по стопам своего друга и коллеги по мотоциклетному спорту, Джона Сертиза. Правда, в автогонках он добился куда меньших успехов. Его лучшим результатом стало второе место в Гран-При Италии 1972 года: тот сезон он закончил на восьмом месте. Хейлвуд погиб в 1981 году в обычной автомобильной аварии, когда его Rover 3500 недалеко от дома столкнулся с грузовиком.

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