Новый рамный пикап Isuzu прибавил в проходимости и безопасности

В основе D-max 2020 модельного года новая платформа Isuzu Dynamic Drive. Жёсткость кузова увеличилась на 20 процентов, рама стала легче и прочнее, а развесовка ближе к эталонной. Передняя подвеска обзавелась новыми рычагами, барабанные тормоза уступили место дисковым на всех комплектациях, а иная конструкция заднего моста позволила расширить колею.
Новый D-max стал на 5 миллиметров выше и на 10 миллиметров шире предшественника, колёсная база модификации с двухрядной кабиной увеличилась до 3125 миллиметров. Базовый двигатель — четырёхцилиндровый 150-сильный турбодизель — остался без изменений. Трёхлитровый наддувный агрегат, известный по малотоннажным грузовикам, серьезно доработали. Благодаря новой турбине с изменяемой геометрией и перенастройке системы впрыска отдачу дизеля удалось поднять со 177 лошадиных сил (430 Нм крутящего момента) до 190 лошадиных сил (450 Нм крутящего момента).
Новый D-max сохранил 6-ступенчатые коробки передач: «механику» собственного производства и «автомат» Aisin, однако передаточные числа были пересмотрены. Концепция полного привода прежняя: передняя ось подключается вручную. Появилась электронная блокировка заднего дифференциала, а за счёт иного расположения агрегатов глубина преодолеваемого брода увеличилась с 60 до 80 сантиметров.
Интерьер пикапа стал дружелюбнее к водителю: диагональ экрана мультимедиасистемы в топ-комплектациях достигает 9 дюймов, развлекательный комплекс совместим с Apple CarPlay и Android Auto, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, есть две зоны климат-контроля. В максимально оснащённых версиях есть адаптивная светодиодная оптика, система мониторинга слепых зон и шесть подушек безопасности. В разработке активных систем безопасности фирме Isuzu помогали коллеги из Mazda.
Продажи Isuzu D-max третьего поколения стартуют на малой родине модели, в Тайланде, 19 октября. Цены уже объявлены: базовый заднеприводный пикап на 16-дюймовых «штамповках» с «механикой» и 150-сильным мотором обойдётся в 510 тысяч бат (около 1 миллиона 75 тысяч рублей по текущему курсу).
Наиболее укомплектованные версии с полным приводом, двухрядной кабиной, 3,0-литровым двигателем и «автоматом» оцениваются в 1 миллион 164 тысячи бат (около 2 миллионов 453 тысяч рублей по текущему курсу). На других рынках новый D-max появится летом 2020 года: не исключено, что модель привезут в Россию.