Новый рамный пикап Isuzu прибавил в проходимости и безопасности

В основе D-max 2020 модельного года новая платформа Isuzu Dynamic Drive. Жёсткость кузова увеличилась на 20 процентов, рама стала легче и прочнее, а развесовка ближе к эталонной. Передняя подвеска обзавелась новыми рычагами, барабанные тормоза уступили место дисковым на всех комплектациях, а иная конструкция заднего моста позволила расширить колею.

Новый D-max стал на 5 миллиметров выше и на 10 миллиметров шире предшественника, колёсная база модификации с двухрядной кабиной увеличилась до 3125 миллиметров. Базовый двигатель — четырёхцилиндровый 150-сильный турбодизель — остался без изменений. Трёхлитровый наддувный агрегат, известный по малотоннажным грузовикам, серьезно доработали. Благодаря новой турбине с изменяемой геометрией и перенастройке системы впрыска отдачу дизеля удалось поднять со 177 лошадиных сил (430 Нм крутящего момента) до 190 лошадиных сил (450 Нм крутящего момента).