Isuzu начала выпускать электрический пикап D-Max для Европы

Успехи электропикапа Isuzu D-Max в Европе будут зависеть от цены. На экспорт грузовички начнут поставлять в третьем квартале, а в Великобританию праворульный вариант приедет к февралю 2026 года. Сейчас в регионе практически нет официальных электрических пикапов, так что за продажами будет следить не только офис Isuzu.