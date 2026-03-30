Isuzu продаст автомобили ниже себестоимости

Основное внимание при создании гоночного пикапа было уделено аэродинамике, которую дорабатывала компания Tera Engineering. В целях снижения турбулентности за кабиной автомобиль оснастили регулируемым задним антикрылом в комплекте с центральным плавником, диффузором и двойными направляющими на платформе.

В передней части автомобиль оснащён регулируемым сплиттером, увеличенными воздухозаборниками в бампере и капотом из карбона. По бокам установлены расширенные крылья с функциональными вентиляционными отверстиями. Завершают внешний облик кованые легкосплавные диски Lenso с высокоэффективной резиной.

Внутри интерьер лишился привычной практичности в пользу функциональности. Для снижения веса салон облегчили, установив каркас безопасности по требованиям FIA, одно ковшеобразное гоночное сиденье и руль с интегрированными элементами управления. Даже экран «мультимедиа» теперь занят отображением телеметрии в реальном времени. Примечательно, что грузовик сохранил удлинённую кабину D-Max, включая задние двери, открывающиеся против хода движения.

Ранее рассказали, что будет с ценами на автомобили в апреле.