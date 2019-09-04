В России наладят сборку японских пикапов

По словам топ-менеджера, через три с небольшим года объемы продаж Isuzu на российском рынке могут достигнуть отметки в 2-3 тысячи машин. Поводом для столь оптимистичного прогноза является растущий спрос на пикап D-Max, который появился в стране в конце 2016 года. К 2019 году продажи этой модели увеличились в 2,9 раза.

В апреле этого года D-Max обновился. Пикап получил новую светодиодную оптику, дизайн боковых подножек и дверцы грузовой платформы иной формы. Но главное изменение произошло в моторной линейке: на смену 2,5-литровому дизелю пришел турбомотор объемом 3,0 литра, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом» Aisin. Привод — полный с принудительным подключением передней оси и понижающим рядом. Цены на модель варьируются в диапазоне от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.