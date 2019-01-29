Italdesign привезет в Женеву суперкар с гигантским антикрылом

На опубликованном в социальных сетях тизере можно увидеть заднюю часть автомобиля с парой отверстий по бокам кузова предназначенных для отвода тепла от двигателя и массивным антикрылом с интегрированным стоп-сигналом. Также в ролике указана дата дебюта новинки — 5 марта 2019 года.
В прошлом году в Женеве Intaldesign представила открытую версию суперкара Zerouno — Zerouno Duerta. Двухдверку, построенную на базе Audi R8, оснастили съемной карбоновой крышей. Ее тираж составит не более пяти экземпляров.
В движение Italdesign Zerouno Duerta приводит «атмосферник» 5.2 V10. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.