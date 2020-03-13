Итальянцы превратили УАЗ «Буханку» в дом на колесах

Мобильный комплект, созданный итальянцами позволяет за полтора часа оборудовать стандартную «Буханку» спальной зоной и кухней. Поскольку в разобранном виде все элементы складываются друг в друга, концепт получил название Matrioska («матрешка»).
Чтобы установить кэмпер-кит, дизайнеры демонтировали три из семи сидений УАЗа. За счет этого в автомобиль удалось вместить кровать размером 120x200 сантиметров, которую в сложенном виде можно превратить в обеденный стол на четыре персоны с двумя скамьями.
Также позади кровати разместился кухонный блок, который оборудован варочной панелью из нержавеющей стали с двумя конфорками, а также раковиной с краном. Помимо этого, комплект включает в себя резервуар для воды с электрическим водяным насосом и холодильник объемом 65 литров. С двух сторон кухни находятся вертикальные отсеки для хранения посуды и два шкафа.
По словам разработчиков, название Matrioska было выбрано, поскольку все оборудование легко устанавливается и убирается. Чтобы собрать комплект потребуется примерно полтора часа. В разобранном виде весь кэмпер-кит помещается в кейс размерами 75x80x175 сантиметров.
Стоимость «Буханки» в России составляет 726 900 рублей. За полный комплект для путешествий с холодильником придется заплатить 9000 евро (примерно 735 000 рублей по текущему курсу). Также предлагается более бюджетный вариант набора, без холодильника, за 7500 евро (613 000 рублей).
Это не первый раз, когда «Буханку» превращают в дом на колесах. Не так давно Ульяновский автомобильный завод публиковал фотографии возможной модернизации модели.