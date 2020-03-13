Итальянцы превратили УАЗ «Буханку» в дом на колесах

Также позади кровати разместился кухонный блок, который оборудован варочной панелью из нержавеющей стали с двумя конфорками, а также раковиной с краном. Помимо этого, комплект включает в себя резервуар для воды с электрическим водяным насосом и холодильник объемом 65 литров. С двух сторон кухни находятся вертикальные отсеки для хранения посуды и два шкафа.

По словам разработчиков, название Matrioska было выбрано, поскольку все оборудование легко устанавливается и убирается. Чтобы собрать комплект потребуется примерно полтора часа. В разобранном виде весь кэмпер-кит помещается в кейс размерами 75x80x175 сантиметров.