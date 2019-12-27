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17:44

УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах

Компания показала несколько изображений такой машины

Алексей Носаченко
Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях рендеры кемперов на базе модели УАЗ-2206/3303 (она же «Буханка»). Компания подчеркивает, что пока этого всего лишь фантазия, но при должном интересе со стороны покупателей она готова запустить серийное производство таких домов на колесах.

Идею для своих проектов российские конструкторы заимствовали у подразделения UAZ Nederland, которое на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в голландском Утрехте показало несколько УАЗ-220695 с подъемной крышей. Российские кемперы построены на базе УАЗ-2206/3303 и оборудованы низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крышами.

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Визуализации не гарантируют запуска машин в серию, но руководство завода обещает прислушаться к покупателям. Если спрос будет высоким — буханки-темперы выйдут на российские дороги. Пока же подписчиков спросили, сколько они готовы заплатить за такую модификацию — многие заявили, что не больше 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на аукционе в Аризоне продадут один из самых роскошных домов на колесах в мире. Это полностью отреставрированный жилой трейлер Westcraft Capistrano Calypso 1950 года выпуска, которому сохранили оригинальную внешность, дополнив ее современным оборудованием.

Источник: УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод