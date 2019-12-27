УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах

Идею для своих проектов российские конструкторы заимствовали у подразделения UAZ Nederland, которое на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в голландском Утрехте показало несколько УАЗ-220695 с подъемной крышей. Российские кемперы построены на базе УАЗ-2206/3303 и оборудованы низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крышами.
Визуализации не гарантируют запуска машин в серию, но руководство завода обещает прислушаться к покупателям. Если спрос будет высоким — буханки-темперы выйдут на российские дороги. Пока же подписчиков спросили, сколько они готовы заплатить за такую модификацию — многие заявили, что не больше 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на аукционе в Аризоне продадут один из самых роскошных домов на колесах в мире. Это полностью отреставрированный жилой трейлер Westcraft Capistrano Calypso 1950 года выпуска, которому сохранили оригинальную внешность, дополнив ее современным оборудованием.