УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах

Визуализации не гарантируют запуска машин в серию, но руководство завода обещает прислушаться к покупателям. Если спрос будет высоким — буханки-темперы выйдут на российские дороги. Пока же подписчиков спросили, сколько они готовы заплатить за такую модификацию — многие заявили, что не больше 100 тысяч рублей.