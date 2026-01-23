Итальянцы построили 8-метровый 1000-сильный электролимузин

Модель поражает своими габаритами: её длина сопоставима с автобусом, а высота превышает 1,7 м. Автомобиль построен на стальной лестничной раме и стоит на уникальных 30-дюймовых колёсах. При этом кузов имеет приплюснутую, экстремально обтекаемую форму.

Салон оформлен как роскошная гостиная с четырьмя плюшевыми креслами, баром, хранилищем для сигар и обилием декоративных элементов. Управлять второстепенными функциями помогает голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

Четыре электромотора обеспечивают суммарную мощность около 1000 л.с. Концепт демонстрирует необычный подход к созданию люксовых электромобилей, делая ставку на гигантские размеры и эксклюзивный интерьер.

Ранее Дональд Трамп получил новый бронеавтомобиль Cadillac.