Организаторы DTM задумали гонки с 1000-сильными водородными суперкарами

Революционное изменения произойдут и в организации пит-стопов: огромные промышленные роботы займутся не только заменой колес, но и аккумуляторов и топливных элементов. Причем остановка для «дозаправки» станет обязательной для всех участников 40-минутной гонки. Сами батареи и топливные ячейки унифицируют, но производителям разрешат вносить в их конструкцию небольшие изменения. Гоночные машины будут походить на серийные модели.