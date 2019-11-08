Организаторы DTM задумали гонки с 1000-сильными водородными суперкарами

По задумке ITM, новая электрическая серия будет развиваться параллельно с DTM. Заводские команды получат беспрецедентную свободу в проектировании и дизайне прототипов, которые будут либо чистыми электрокарами с тяговыми батареями, либо будут оснащены установками на водородных топливных элементах. Мощность автомобилей превысит 1000 лошадиных сил, а скорости будут доходить до 300 километров в час.
Революционное изменения произойдут и в организации пит-стопов: огромные промышленные роботы займутся не только заменой колес, но и аккумуляторов и топливных элементов. Причем остановка для «дозаправки» станет обязательной для всех участников 40-минутной гонки. Сами батареи и топливные ячейки унифицируют, но производителям разрешат вносить в их конструкцию небольшие изменения. Гоночные машины будут походить на серийные модели.
В этом году серия DTM перешла на компактные турбомоторы с четырьмя цилиндрами. Такие агрегаты выдают более 600 лошадиных сил. Кроме того, в рамках «озеленения» чемпионата организаторы тестируют гоночное биотопливо и рассматривают возможность перехода с 2022 года на гибридные силовые установки.