Раскрыт дизайн серийного BMW X3 на батарейках

Из-за отмены Женевского автосалона все презентации, запланированные автопроизводителями, пошли не совсем по тому сценарию, который был прописан изначально.

Так вышло и с электрическим кроссовером BMW X3 — его фотографию показали во время онлайн-презентации концепта i4, но должного внимания новинка не получила.