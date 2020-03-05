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5 марта, 18:24

Раскрыт дизайн серийного BMW X3 на батарейках

Автомобиль будут экспортировать из Китая на мировые рынки

Анастасия Дубина
В Сети опубликовали снимок серийной версии электрического кроссовера BMW iX3. Производство новинки наладят в Китае, а оттуда автомобили будут экспортировать на мировые рынки. Первые поставки ожидаются к началу 2021 года.

Из-за отмены Женевского автосалона все презентации, запланированные автопроизводителями, пошли не совсем по тому сценарию, который был прописан изначально.

Так вышло и с электрическим кроссовером BMW X3 — его фотографию показали во время онлайн-презентации концепта i4, но должного внимания новинка не получила.

Один из первых тизеров BMW iX3

На фотографии, которую показал глава баварской марки Оливер Ципс, изображена серийная версия будущей новинки. В дизайне, как и ожидалось, никаких радикальных изменений не будет — единственными отличиями от кроссовера с ДВС будут голубые вставки в фальшрадиаторную решетку и лючок для зарядки.

Технические характеристики модели уже не секрет. В конце прошлого года производитель рассказал, что кроссоверы получат 286-сильные электромоторы, а запаса хода кроссовера хватит на 440 километров.

Производство X3 на батарейках наладят на мощностях китайского предприятия BMW Brilliance Automotive, откуда автомобиль будут экспортировать на остальные рынки. О планах собирать новинку где-то еще компания пока не сообщает.

Источник: Caradisiac