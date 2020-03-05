Раскрыт дизайн серийного BMW X3 на батарейках

Из-за отмены Женевского автосалона все презентации, запланированные автопроизводителями, пошли не совсем по тому сценарию, который был прописан изначально.
Так вышло и с электрическим кроссовером BMW X3 — его фотографию показали во время онлайн-презентации концепта i4, но должного внимания новинка не получила.
На фотографии, которую показал глава баварской марки Оливер Ципс, изображена серийная версия будущей новинки. В дизайне, как и ожидалось, никаких радикальных изменений не будет — единственными отличиями от кроссовера с ДВС будут голубые вставки в фальшрадиаторную решетку и лючок для зарядки.
Технические характеристики модели уже не секрет. В конце прошлого года производитель рассказал, что кроссоверы получат 286-сильные электромоторы, а запаса хода кроссовера хватит на 440 километров.
Производство X3 на батарейках наладят на мощностях китайского предприятия BMW Brilliance Automotive, откуда автомобиль будут экспортировать на остальные рынки. О планах собирать новинку где-то еще компания пока не сообщает.