BMW рассказала о дальнобойности электрического iX3

В BMW заявляют, что все компоненты eDrive разработаны самостоятельно. Особенность конструкции электромоторов позволила полностью отказаться от редкоземельных металлов, а кобальт и литий для батарей компания закупает напрямую у поставщиков. Аккумуляторы базируются на смеси 811 — последней в линейке катодной химии NMC — и состоят из призматических ячеек. По словам BMW, на сегодняшний день их батареи — это самое оптимальное решение из тех, что может предложить отрасль.