BMW рассказала о дальнобойности электрического iX3

BMW iX3, дебютировавший в статусе концепта в 2018 году в Пекине, станет первым вседорожником с технологией еDrive пятого поколения, позволяющей разместить электромотор, трансмиссию и силовую электронику в едином модуле. На iX3 технологию обкатают, чтобы уже в 2021 году оборудовать такими же узлами батарейный седан i4 и технологического флагмана немцев кроссовер iNext.
В BMW заявляют, что все компоненты eDrive разработаны самостоятельно. Особенность конструкции электромоторов позволила полностью отказаться от редкоземельных металлов, а кобальт и литий для батарей компания закупает напрямую у поставщиков. Аккумуляторы базируются на смеси 811 — последней в линейке катодной химии NMC — и состоят из призматических ячеек. По словам BMW, на сегодняшний день их батареи — это самое оптимальное решение из тех, что может предложить отрасль.
Смонтированный на задней оси электромотор в BMW iX3 будет выдавать 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Он питается от батареи с фактической емкостью 74 киловатт-часа, что дает право заявить дальность хода на одной зарядке на уровене 440 километров (WLTP). Столько же после обновления проезжает Audi e-tron 55 quattro с батареей номиналом в 95 киловатт-час, из которым доступны только 86,5 киловатт-часа.
Отдельное внимание BMW уделяет углеродному следу. Причем учитывается весь производственный цикл — от поставок сырья до утилизации автомобиля. Так, по сравнению с BMW X3 sDrive 20d электрический iX3 за это время выбросит на 30 процентов меньше углекислого газа. Величину можно еще сократить, если вторично использовать тяговые батареи как стационарные источники питания.